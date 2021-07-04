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TOKİ 1 milyonuncu konutun anahtarını teslim edecek

1 milyonuncu evin anahtarını, 7 Temmuz Çarşamba günü Ankara Sincan'da yapılacak törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi öngörülüyor.

04 Temmuz 2021 Pazar 15:24
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TOKİ 1 milyonuncu konutun anahtarını teslim edecek

ANKARA, (DHA)

Evi olmayan dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vadelerle ev sahibi yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 1 milyon konuta ulaştığını açıkladı. 1 milyonuncu evin anahtarını, 7 Temmuz Çarşamba günü Ankara Sincan'da yapılacak törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi öngörülüyor.

TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, 1 milyon konut ile 5 milyonu aşkın vatandaşa sıcak yuva olan TOKİ ayrıca, kamu binaları, camiler, hastaneler, sosyal tesisler, millet bahçeleri, okullar, üniversiteler, öğrenci yurtları, sanayi siteleri ve stadyumların yapımını gerçekleştirdi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TOKİ tarafından yapılan projeler ile şehirlerin çehresi değişirken insanların toprakla buluştuğu, aile, komşuluk ve dayanışma kültürünü artıran mahalle kültüründe, yatay mimari ile yöresel mimarinin izlerini taşıyan yeni yaşam alanları oluştu. Türkiye’nin geleceğini inşa eden TOKİ, sosyal konutun yanı sıra şehirlerin ve kamu kuruluşların ihtiyaç duyduğu binaları ve sosyal donatıları da inşa ediyor. Üniversitelerden stadyumlara, sanayi sitelerinden öğrenci yurtlarına kadar birçok ihtiyacı giderdi. TOKİ bu kapsamda; 27 bin 55 derslikli bin 276 okul, 79 bin yatak kapasiteli 201 öğrenci yurdu, 21 üniversite binası, yaklaşık 40 bin yatak kapasiteli 268 hastane, 97 sağlık ocağı, UEFA standartlarında 480 bin Seyirci kapasiteli 19 stadyum, 993 spor salonu, 840 cami, 285 kamu hizmet binası ve diğer sosyal donatılarla beraber toplam 24 bin 503 sosyal donatıyı şehirlerimize kazandırdı."

"192 MİLLET BAHÇESİ TOKİ TARAFINDAN YAPILIYOR"

"Daha Çok Yeşil" anlayışı doğrultusunda ülke genelinde her şehre en az bir millet bahçesi hedefiyle hayata geçen millet bahçelerinin 192’sinin TOKİ tarafından yapıldığı belirtildi. Ayrıca şehir merkezlerinde yer alan eski stat alanları da TOKİ tarafından milli bahçesi yapılarak, yeni yaşam alanları, depremde toplanma alanları olarak şehirlere kazandırıldığı açıklamada yer aldı.  Kayseri’den Diyarbakır’a, Samsun’da Bursa’ya ülke genelinde eskimiş, şehirlerin içinde kalan sanayi sitelerini inşa ettiği yeni tesislere taşıyan TOKİ, esnafın daha modern alanlarda üretime katılmasına destek verdi.

“PANDEMİYE RAĞMEN TOKİ DURMADI”

İnşaat sektöründe bulunan yaklaşık 200 alt sektöre iş olanağı sağladığını açıklayan TOKİ, pandemi döneminde de durmadan projelerine devam ettiğini belirtti. 1 milyonuncu konutun anahtarını teslim edecek olan TOKİ tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Evi olmayan alt gelir grubu vatandaşım kalmayana dek bu projeleri yapacağız” hedefleri doğrultusunda projelerin devam edeceğini de açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TOKİKonutAnahtarönce Vatan
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