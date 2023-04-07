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Togg T10X Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergileniyor

Togg'un T10X modeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu.

07 Nisan 2023 Cuma 14:43
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Togg T10X Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergileniyor
Ankara

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X'i incelemek isteyenler, sabah saatlerinde Millet Kütüphanesi bahçesine geldi.

Yerli ve milli aracı görenler, tasarımı ve konforuna yönelik beğenilerini dile getirdi.

"Tam anlamıyla geleceğe yönelik"

Togg T10X'in tasarımını başarılı bulduğunu belirten Erencan Çavuş, aracın üretiminde emeği geçenlere teşekkür etti.

Arkadaşlarının da yerli ve milli aracı beğendiğini kaydeden Çavuş, "Yani herkes zaten memnun. Bundan memnuniyetsizlik duyan birinde de art niyet ararım ben. Görüşler ne kadar farklı olsa bile her insanın, Türkiye'nin başarısı bence bu. Güzel bir başarı, umarım devam eder." dedi.

Çavuş, aracın elektrikli olmasına ilişkin de "Tam anlamıyla geleceğe yönelik. Yani ileriye birkaç adım atılmış. Yakıt tasarrufu açısından oldukça önemli. Çevre açısından da çok ekolojik olarak zaten had safhada önemli bir detay bu." diye konuştu.

"Yapamazlar' dedikleri aracı devletimiz yaptı"

Arkadaşlarıyla birlikte aracı incelemek üzere gelen Kadir Yılmaz da "Çok güzel. Hayali bile çok güzel yani. 'Yapamazlar' dedikleri aracı devletimiz yaptı. Onurlandım, gerçekten güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ToggT10XCumhurbaşkanlığıKülliyesiYerliveMilli
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