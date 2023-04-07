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Togg T10X çekilişine katılmak için yatırılan ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlandı

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X çekilişine katılmak için yatırılan ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlandı.

07 Nisan 2023 Cuma 01:26
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Togg T10X çekilişine katılmak için yatırılan ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlandı
İstanbul

Togg'un Trumore uygulamasının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"16-27 Mart tarihleri arasında T10X çekilişine katılmak için yatırılan ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlanmıştır. İadeler kullanıcılarımızın Trumore e-Cüzdanlarına, takiben banka hesabı ve kredi kartlarına yapılmıştır. İade işlemlerinin hesabınıza yansıması banka işlem sürelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Süreci bankanız ile takip etmenizi rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz."

AA

Son Güncelleme: 07.04.2023 01:53
Anahtar Kelimeler:
ToggT10X
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