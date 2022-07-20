TOGG İstanbul'da sergileniyor

İSTANBUL (DHA)

İlk kez ocak ayında ABD'de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de tanıtılan TOGG Konsept Akıllı Cihaz, bugün Beşiktaş'taki Zorlu Center'da sergilenmeye başladı. Seri olarak üretilmesi planlanmayan Konsept Akıllı Cihaz, TOGG'un gelecekte yollara çıkaracağı diğer akıllı cihazlarla ilgili ipuçları veriyor.

Bugün ziyaretçilerle buluşan sedan model Konsept Akıllı Cihaz, Levazım girişindeki alanda 3 ay boyunca sergilenecek. TOGG'un gelecek vizyonunu ortaya koyan akıllı cihaz, ilk günden ilgi odağı oldu.