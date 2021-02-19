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TOGG'dan Bursa Gemlik'teki Dev Üs İle İlgili Yeni Paylaşım!..

19 Şubat 2021 Cuma 18:04
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TOGG'dan Bursa Gemlik'teki Dev Üs İle İlgili Yeni Paylaşım!..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Bursa Gemlik Tesisi'nde başlayan inşaat çalışmalarında; boyahane, enerji, gövde ve giriş binalarının alt yapı çalışmalarının tamamlandığı duyuruldu. 

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli, 18 Temmuz 2020'de 

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atıldı. TOGG'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; boyahane, enerji, gövde ve giriş binalarının alt yapı çalışmalarının tamamlandığı, boyahane binası temelinin demir montajının başladığı duyuruldu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada çalışmalar hakkında şu bilgiler verildi Gemlik tesisimizin zemin güçlendirme ve üst yapı çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 1500 kişilik saha çalışma ortamı hazırlıkları sürüyor. Zemin güçlendirme çalışmalarında, son aşamaya gelindi. Toplamda 22 bin 656 adet konteyneri doldurmaya yetecek kadar 725 bin metreküp kazı yapıldı. Olimpik ölçülerde 130 havuzu dolduracak kadar 325 bin metreküp dolgu yapıldı. Uç uca birleştirildiğinde 698 kilometreye ulaşarak İstanbul'dan Antalya'ya uzayacak 36 bin 500 adet zemin güçlendirme kolonu üretildi. Boyahane, enerji, gövde ve giriş binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Boyahane binası temelinin demir montajı başladı."

Önce Vatan Gazetesi

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TOGGdan Bursa Gemlikteki Dev Üs İle İlgili Yeni Paylaşım..
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