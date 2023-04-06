Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.956,80
ALTIN
1.248,99
DOLAR
19,26
STERLİN
24,13
EURO
21,11
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Togg aracı üzerinden dolandırıcılık iddiasına 3 tutuklama

Togg aracını satın almak isteyenleri sahte internet sitesi aracılığıyla dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

06 Nisan 2023 Perşembe 11:45
3 Okunma
Togg aracı üzerinden dolandırıcılık iddiasına 3 tutuklama
Mersin

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u almak için kayıt olduğu internet sitesinden bir banka hesabına 60 bin lira yatıran E.E, dolandırıldığını anlayınca Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etti.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müştekinin para gönderdiği hesabın sahibinin Y.Ç. olduğunu belirledi.

Polis, parayı çekmek için bankaya giden Y.Ç. ve O.T. ile zanlıları yönlendirdiği öne sürülen E.M'yi Ankara'da düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüpheli hesap sahiplerinden S.K. de İstanbul'da gözaltına alındı.

Zanlıların banka hesaplarındaki incelemede farklı illerden 21 kişinin toplam 1 milyon 316 bin 500 lira gönderdiği tespit edildi, mağduriyetin önlenmesi için hesaplara bloke konuldu.

Mersin'e getirilen Y.Ç, O.T. ve E.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İstanbul'da adliyeye götürülen S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ToggOtomotiv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pamukkale yılın ilk çeyreğinde 229 bin 897 ziyaretçi ağırladı
Pamukkale yılın ilk çeyreğinde 229 bin 897 ziyaretçi ağırladı
Çiftçi ve hayvan yetiştiricileri 7 bin 200 günde emekli olmayı talep ediyor
Çiftçi ve hayvan yetiştiricileri 7 bin 200 günde emekli olmayı talep ediyor
İngiltere’de konut fiyatları martta yıllık bazda yüzde 1,6 arttı
İngiltere’de konut fiyatları martta yıllık bazda yüzde 1,6 arttı
TOBB'un martta onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 27,6 arttı
TOBB'un martta onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 27,6 arttı
Türk müteahhitlik sektörü yılın ilk çeyreğinde yurt dışında 4,1 milyar dolarlık iş üstlendi
Türk müteahhitlik sektörü yılın ilk çeyreğinde yurt dışında 4,1 milyar dolarlık iş üstlendi
Sanayi bünyesindeki 4 sektör ihracatta rekora koştu
Sanayi bünyesindeki 4 sektör ihracatta rekora koştu
TCMB'den bankalara deprem bölgesinde kullanılacak kaynaklar için talimat
TCMB'den bankalara deprem bölgesinde kullanılacak kaynaklar için talimat
Brent petrolün varil fiyatı 84,56 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 84,56 dolar
Borsa güne yatay seyirle başladı
Borsa güne yatay seyirle başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi