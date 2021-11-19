TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan kadınlara girişimcilik çağrısı

ANKARA - TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, güçlü bir Türkiye için kadın ve erkeğin omuz omuza iş hayatına dâhil olması gerektiğini vurgulayarak, genç kızlara iş hayatına atılırken ‘girişimcilik’ fikrini önceliklerine almaları çağrısında bulundu.





TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü’ dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadınların çalışma hayatına katılımlarının artmasının ekonominin en temel meselelerinden birisi olduğunu söyledi. Sadece erkek gücüne ve hâkimiyetine dayalı bir üretim modelinin mümkün olmadığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Türkiye için kadın ve erkeğin omuz omuza iş hayatına dâhil olması gerektiğine inanıyoruz. Bugüne kadar hep kız çocuklarınız ile erkek çocuklarınız arasında miras ayrımı yapmayın dedik. Eşitliği savunduk. Bundan böyle de kızlarınıza da şirket yönetimlerinde yer açın diyoruz. Güçlü bir Türkiye için kadın ve erkeğin omuz omuza iş hayatına dâhil olması gerekiyor. Genç kızlar iş hayatına atılırken ‘girişimcilik’ fikrini önceliklerine almaları gerekiyor” dedi.





‘ULUSAL ÇAPTA PROJELER YÜRÜTÜYORUZ’





2007 yılında kurdukları TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun (KGK) 81 ilde oda ve borsaların koordinasyonunda projeler gerçekleştirdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde kadın girişimci oranı yüzde 6’dan yüzde 10’a çıktıysa bunda TOBB KGK çalışmalarının rolü büyüktür. Genç kızlarımıza girişimcilik konusunda ‘cesaretli olun’ diyorum. İş hayatına atılırken girişimcilik fikrini öncelikli olarak düşünsünler. Kadınların e-ticarete yönlendirilmesi, yeni kadın girişimcilerin yetiştirilmesi, kadın girişimcilerin beceri ve yetkinliklerinin artırılması amacıyla birçok kurumla ulusal çapta projeler yürütüyoruz. 81 ilde bulunan kadın girişimci kurullarımız, bu vizyonla gerek yerelde gerek ulusalda birçok başarılı projeye imza atıyor. Kadın girişimci kurullarımız adeta birer proje fabrikası haline geldi” ifadelerini kullandı.





KADIN İSTİHDAMINA KATKI SAĞLAMAYA DAVET





TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk, ülkelerin kalkınmasının kadın emeğinin ekonomiye yansıması ile mümkün olduğunu vurguladı. Kadının işgücüne katılımının ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından bir gereklilik olduğunu söyleyen Öztürk, tüm kişi, kurum ve kuruluşları kadın girişimciliğinin önünü açmaya ve kadın istihdamına katkı sağlamaya davet etti. Türkiye’de ve Dünya’da kadınların iş hayatındaki yeri ve rolünün, olumlu ilerlemelere rağmen, istenilen noktada olmadığını vurgulayan Öztürk, “Kadın girişimciliğinin sadece bir cinsiyet meselesi değil; aynı zamanda bir kalkınma, eşitlik ve ekonomik gelişim fırsatı olduğuna inanıyorum. Bu yeniçağ; doğal kaynakların bilinçsiz tüketildiği, iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin yarattığı tehditlerin, afetler ve göçlerin, eşitsizliklerin katlanarak arttığı bir dönem olmasın. Bu çağın özellikle kadınların yükseliş çağı olacağına inanıyorum. Dünya Kadın Girişimcilik Günümüz kutlu olsun” diye konuştu.