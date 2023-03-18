Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.136,44
ALTIN
1.216,37
DOLAR
19,03
STERLİN
23,19
EURO
20,28
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi alacak
Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Diyarbakır'da 5 adet arsa satılacak
Diyarbakır'da 5 adet arsa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ordu'da iş dünyasıyla bir araya geldi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ordu'da iş dünyasıyla bir araya geldi: "(Deprem bölgesinde) Esas olarak oradaki şehirlerin ekonomisinin canlılığını devam ettirmemiz lazım"

18 Mart 2023 Cumartesi 00:50
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ordu'da iş dünyasıyla bir araya geldi

ORDU (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye ilişkin "Esas olarak oradaki şehirlerin ekonomisinin canlılığını devam ettirmemiz lazım." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Meclis Salonu'nda yaptığı konuşmada, bölgedeki illerin birçoğuna OTSO Başkanı Adil Levent Karlıbel ile gittiklerini söyledi.

Depremin ardından büyük bir dayanışma olduğunu, kimin ne imkanı varsa desteğini sağladığını anlatan Hisarcıklıoğlu, Türk milletinin birliktelik ve yardımlaşma duygusunun önemine işaret etti.

İş dünyası olarak yaklaşık 5 bine yakın yardım tırı gönderildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Şu anda 10 ayrı yerde hazır mutfağımız var. Oradaki kardeşlerimize üç öğün yemek çıkıyor. Ramazanda hepsi yine açık, sahur ve iftar verecekler." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, deprem bölgesinde iş gücünün kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Orası önemli bir tarım bölgesi, önemli bir sanayi bölgesi. Buradaki iş gücünü de kaybetmemiz lazım. Çünkü birçok yere kardeşlerimiz misafirperverlik yapıyorlar ama esas olarak oradaki şehirlerin ekonomisinin canlılığını devam ettirmemiz lazım. Onun için de normal hayatlarına dönebilmeleri için çadır, konteyner, bunlara ihtiyaç var. Geçici süre ama esas olarak onların başlarını sokacağı bir eve ihtiyaç var. Hep beraber el birliğiyle buna destek olmalıyız. Bizlerin vazifesi bu."

Söz konusu bölgeye yönelik "Tedarikçim deprem bölgesinden" kampanyasını başlattıklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Para vermekten daha önemli bu iş. Sanayicisin, aynı üretici İstanbul'da da var, deprem bölgesinde de var. Buradan al, orada çark dönsün. Dönmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Ulusal gıda perakendecileri içinde özellikle gıda perakendecilerinin ihtiyaçlarını da bu bölgeden sağlamalarını istediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "e-Ticaret pazar yerleri var biliyorsunuz. Bu bölgedeki kardeşlerimiz sattıkları, ürettikleri ürünleri sıfır komisyonla, Hepsiburada ve Trendyol şimdi başladı, sıfır komisyon alıyor buradaki kardeşlerimizden. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Millet kendi arabasına sahip çıkıyor"

Hisarcıklıoğlu, Ordu'ya son geldiğinde "Allah nasip ederse martta Türkiye'nin otomobili çıkacak." dediğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Allah nasip etti. Özel sektörden de aldığımız güçle ilk defa yüzde 100 bize ait olan, Türkiye'ye ait olan bir Türkiye markasıyla Togg'u inşallah piyasaya sürmüş olacağız. İlk iki gündeki satışlar, bizim bu yılın sonuna kadar önereceğimiz satışların üstünde. Şu andaki talep Türkiye'nin geçen yıl satılan elektrikli otomobilin tam 4 katı üstünde. Millet kendi arabasına sahip çıkıyor. Bu, onu gösteriyor."

Oda üyelerinin sorularını da yanıtlayan Hisarcıklıoğlu, daha sonra Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ve borsa üyeleriyle de bir araya geldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TOBBHisarcıklıoğluOrduIş DünyasıTOBB Başkanı HisarcıklıoğluRifat HisarcıklıoğluKahramanmaraşönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Darphane'ye uluslararası düzeyde başarı ödülü verildi
 Darphane'ye uluslararası düzeyde başarı ödülü verildi
Savunma Sanayii Medya Zirvesi 20 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek
Savunma Sanayii Medya Zirvesi 20 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek
Ticaret Bakanlığı bazı lisansların süresini 3 yıla çıkardı
Ticaret Bakanlığı bazı lisansların süresini 3 yıla çıkardı
 Bu yıl 79 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi
 Bu yıl 79 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi
Destek paketi kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak
Destek paketi kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak
TOKİ 50 ilde 575 arsayı açık artırmayla satacak
TOKİ 50 ilde 575 arsayı açık artırmayla satacak
ÇAYKUR 2022 yılında 60 milyon lira kar elde etti
ÇAYKUR 2022 yılında 60 milyon lira kar elde etti
Moody’s: İflas eden bankaların gelişen ülke bankaları üzerindeki etkisi sınırlı
Moody’s: İflas eden bankaların gelişen ülke bankaları üzerindeki etkisi sınırlı
Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı
Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi