TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Giresun'da iş insanlarıyla bir araya geldi

Giresun

Hisarcıklıoğlu, Giresun Ticaret ve Sanayi Odasında (GTSO) organize edilen toplantıda, iş dünyası, oda ve borsa camiası olarak, deprem bölgesine yaklaşık 4 bin 500 tır yardım malzemesi gönderdiklerini söyledi.

Bölgeye, 725 kamyon ve kamyonet, 6 uçak, 7 gemi yardım malzemesi ile 5 bin 700 çadır, 1420 konteyner de sevk ettiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "153 seyyar mutfak ki şu anda 10 tane seyyar mutfak halen orada devam ediyor, ramazanda inşallah hem iftar hem de sahurda hizmet vermeye devam edecek. İş makineleri verildi, vinçler gitti, aklınıza ne gelirse hepsi verildi. Gönderdiniz, sizler gönderdiniz, hepinizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, depremzedelerin bir an önce şehirlerine dönmesi gerektiğinin altını çizerek, "Başlarını sokacak yuva gerekiyor. Biz de TOBB olarak önümüzdeki hafta duyururuz, bir kampanyamız var, kalıcı konut. Onların başını sokacakları evi yapıyor olmamız lazım ki oradaki ekonominin çarkları tekrar dönebilsin." değerlendirmesinde bulundu.

Giresun iş dünyasından kampanyaya destek olmalarını isteyen Hisarcıklıoğlu, Togg için ön siparişlerin açılmasına ilişkin de şunları kaydetti:

"Sizlerden aldığımız güçle 2017 yılında çıktığımız yolda, büyük bir tarihi başarıyı Türk iş dünyası olarak beraber yazdık. Kimse cesaret edemezken, bizler sizlere, sizlerin gücüne güvendik. Bu ayın sonunda yüzde 100'ü bize ait olan, yüzde 100 elektrikli otomobili inşallah yollarda görmeye başlayacağız. Hayırlı, uğurlu olsun."

Hisarcıklıoğlu, Giresun Ticaret Borsasını da ziyaret ederek, üyelerle bir araya geldi.