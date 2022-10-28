Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.878,98
ALTIN
985,31
DOLAR
18,61
STERLİN
21,55
EURO
18,60
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...
Ankara Üniversitesi 175 Öğretim Üyesi alacak
Ankara Üniversitesi 175 Öğretim...
Ankara'da konut alanları satışa çıkarıldı
Ankara'da konut alanları satışa...
Muş Alparslan Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
Muş Alparslan Üniversitesi 9...
TPAO, Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Mühendis alacak
TPAO, Müfettiş Yardımcısı, Uzman...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TMO, üreticilerden 150 bin ton fındık aldı

28 Ekim 2022 Cuma 14:57
TMO, üreticilerden 150 bin ton fındık aldı

ORDU - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ağustos ayında başladığı fındık alımlarını sürdürüyor. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, 48 noktada alım yapan TMO'nun geride bırakılan 2 aylık sürede üreticilerden yaklaşık 150 bin ton fındık aldığını açıkladı. 

TMO, 22 Ağustos'ta başladığı fındık alımlarına devam ediyor. Ofise fındık vermek isteyen üreticiler, belgeleriyle ilk olarak sistem üzerinden randevu alıyor. Randevu tarihleri gelen üreticiler ise çuvalda muhafaza ettikleri mahsullerini kamyonetlere yükleyip, TMO’nun depolarına götürüyor. Buradaki görevlilerce üreticilerin ürünlerinden numuneler alarak randıman hesaplanması yapılıyor. Çıkan sonuçlara göre üreticilere levant kalite fındıklar için 52 liradan, Giresun kalite fındıklar için 54 liradan ödeme yapılıyor. Alımların aralık ayına kadar sürmesi bekleniyor.

‘TMO’YA CİDDİ BİR YÖNELİŞ VAR’

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, üreticilerin bu yıl TMO’ya ilgi gösterdiğini söyledi. TMO’nun 48 noktada alım yaptığını belirten Akça, "Toprak Mahsulleri Ofisi, bu seneki sezona bizim isteklerimiz ve yapmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda 22 Ağustos itibariyle fındık alımlarına başladı. İlk etapta 7 ilde alım noktasında alımlarına başlamıştı, fakat talep arttıkça şu anda 48 tane alım yerinde 62 ekiple alımlarını sürdürüyor. TMO’ya hakikaten bu sene üreticilerimiz tarafından ciddi bir yöneliş var. Çünkü serbest piyasada fındık fiyatlarımız TMO’ya göre çok düşük ve aradaki makas çok açık" dedi.

TMO’nun geride bıraktığı 2 aylık sürede 150 bin tona yaklaşan fındık alımı yaptığını ifade eden Akça, şunları kaydetti:

"TMO’nun günlük üreticilerden 2 bin 500 ile 3 bin 500 ton arasında bir fındık alıyor. 2 ayı geçkin bir süre içerisinde de ürün almaya devam ediyor. Bu toplam bazda 150 bin ton dolayında bir alım yaptığını gösteriyor. Hakikaten bu TMO’nun üreticinin yanında bir garantör olarak durduğunun kanıtıdır. Biz Ziraat Odaları olarak bu uygulamadan çok memnunuz. Çünkü biz baştan da söylemiştik ki, her zaman söylüyoruz TMO’nun muhakkak piyasada olması gerekir ve üreticinin garantörü olarak yanında olması gerekir diye her defasında bunu dile getiriyorduk. Biz bunu bire bir yaşayarak görüyoruz. TMO hakikaten üreticinin garantörü olarak bir güvencesi olarak üreticinin yanında."

'ALIM YAPILMASINDAN MEMNUNUM'

TMO’ya fındık vermeye gelen üreticilerden Şenel Göktepe, alımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fındık alımı yapması çok iyi oldu. Tüccarlar fındık alımlarını 3-5 çuvala kadar indirdiler. Ben alım yapılmasından memnunum. Fındık alımlarının devam etmesini istiyorum. Mart ayına kadar fındık alınsın. Eğer son fındığa kadar devam edilmeyecekse, bizi bir daha tüccarın eline düşüreceklerse hiç başlamasınlar" diye konuştu.

Bir diğer üretici Rafet Kütük de "Toprak Mahsulleri Ofisi’ne fındığımızı verdiğimiz için memnunuz. Her sene inşallah fındığımızı buraya vereceğiz" ifadelerini kullandı.

‘TMO, ÜRETİCİNİN KESİNLİKLE GÜVENCESİ’

Turgay Döner ise alımlar ilk başladığında randevu sıkıntısı yaşadıklarını hatırlatarak, "Randevu almakta bayağı bir zorlandık ama şu anda ilk etaptaki gibi değil. Gayet iyi bir şekilde alımlar yapılıyor. Önceden TMO’ya fındığını veremeden çok geri dönen arkadaşlar oluyordu ancak şu anda getirilen her fındık alınmaya çalışılıyor. Şu anda geri dönen kimse olmadı. Memnunuz. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fındık alımlarına devam etmesini istiyoruz. Çünkü şu anda serbest piyasayla arasında 8 lira gibi bir fark var. Kilogramda 8 lira az bir para değil. TMO, üreticinin kesinlikle güvencesi diyebiliriz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TmoüreticiFındık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Kadooğlu: Mardin’in bölge ihracatında önemli bir yeri var
Başkan Kadooğlu: Mardin’in bölge ihracatında önemli bir yeri var
Savunma ve otomotiv sektörlerine 6 milyon liralık destek
Savunma ve otomotiv sektörlerine 6 milyon liralık destek
İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini koruyor
İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini koruyor
Togg'un fabrika açılışı için hazırlıklar tamam
Togg'un fabrika açılışı için hazırlıklar tamam
Kavcıoğlu: 2022 yıl sonu enflasyon tahmini 65,2
Kavcıoğlu: 2022 yıl sonu enflasyon tahmini 65,2
"Üretim gücünün artması, bağımsızlığın temellerini oluşturuyor"
"Üretim gücünün artması, bağımsızlığın temellerini oluşturuyor"
Akkuyu NGS’de 1’inci ünitenin basınç kompansatörü kurulumu tamamlandı
Akkuyu NGS’de 1’inci ünitenin basınç kompansatörü kurulumu tamamlandı
152 otel Avrupalı emeklileri bekliyor
152 otel Avrupalı emeklileri bekliyor
TÜRKSAT ile ASELSAN arasında iş birliği protokolü imzalandı
TÜRKSAT ile ASELSAN arasında iş birliği protokolü imzalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول