TMO Genel Müdürü Güldal: Günlük 2 bin 500- 300 bin ton fındık alımı yapılıyor

ORDU - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Karadeniz’de fındık üretimi yapılan illerde 50 noktada alım gerçekleştirildiğini belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisi, günlük 2 bin 500 ton ile 3 bin ton arası fındık alıyor. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde bu miktar, belki 4 bin tona çıkacaktır. Bütün bunların hazırlıklarını yaptık" dedi.



TMO Genel Müdürü Güldal, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ordu’ya geldi. Güldal, ilk olarak Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde fındık alımı yapılan TMO depolarında incelemelerde bulundu. Görevlilerden bilgi alan Güldal, üreticilerle de bir süre sohbet etti. Gazetecilere de açıklama yapan Güldal, bugün itibarıyla TMO tarafından 100 bin tonun üzerinde fındık alım randevusu verildiğini söyledi.



Karadeniz’de 50 alım noktasında günlük 2 bin 500 ile 3 bin ton arasında fındık alımı yapıldığını aktaran TMO Genel Müdürü Güldal, "Fındık alımlarına 22 Ağustos itibarıyla başlamıştık. Bugün itibarıyla 100 bin tonun üzerinde randevu verildi. Ciddi miktarda randevuya sadakatten dolayı bize bir akış söz konusu oldu. 51 lira sivri, 52 lira levant ve 53 liradan Giresun kalite fındık alıyoruz ama randımanlar gayet iyi olduğu için birçok yerde 55, 56, 57 lira gibi fiyatlandırmalar da söz konusu oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Baktığımızda Karadeniz’deki tüm fındık üretim bölgelerinde şu anda 50 alım noktasında fındık alımı yapıyoruz. Depo imkanı buldukça ve ihtiyaç olan yerlerde yeni alım merkezi oluşturmak suretiyle alım noktalarımız daha da artıyor. Günlük 2 bin 500 ton ile 3 bin ton arası Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alıyor. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde bu miktar, belki 4 bin tona çıkacaktır. Bütün bunların hazırlıklarını yaptık. Günlük randevu miktarlarını artırıyoruz. Üreticilerimizin beklentisi olan tüm iyileştirmeleri de yapmaya çalışıyoruz ve bu noktada da talimatlarımızı veriyoruz" diye konuştu.



‘YIL SONUNA KADAR EN FAZLA FINDIĞI ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ’



Ofis olarak yıl sonuna kadar en fazla fındığı almak istediklerini belirten Güldal, şunları kaydetti:



"Şu anda alım dönemindeyiz. Tamamen üreticinin ürününün ne kadar ne kadar fazlasını alabilirsek ona odaklanmış durumdayız. Yıl sonuna kadar en fazla fındığı almaya çalışacağız. Burada önemli olan şu anda üretici menfaatinin korunması. Ondan sonra da ülke menfaatinin korunması olacaktır. Fındığın değerinin korunması üreticiden başlıyor, ülke menfaati olarak devam ediyor. Bu süreci geçmişte de Toprak Mahsulleri Ofisi başarılı bir şekilde yürüttü. Rekoltenin de önemli miktarda yüksek olduğu bu yıl da aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Üreticilerimize de teşekkür ediyorum. Özellikle fındık arzında ihtiyaçları kadar fındığı satışa sunmaları, bir kısmını sonraya bırakmaları, fındığın değerinin artma ihtimaline karşı o tedbiri almaları da çok doğru bir yaklaşım."



Fındık üreticisi Köksal Yıldız da fındık alımlarından dolayı teşekkür ederek, "Ürünümüz değer kazandı. Çok güzel bir fiyat verildi. Emeğimizin karşılığını aldık. Önemli olan budur. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Adem Şanlı ise "Fındık meşakkatli iş. Fındığımızı seçtik ve bugün randevumuzu aldık. Fındığa fiyat verildiği için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü neden? Bugün fındık dışarıda 44-45 lira ama sağ olsun devletimiz, bize sahip çıktı. Devletimiz bu fiyatlara bizim ürünümüzü almamış olsaydı biz ürünümüzü bugün 30-35 liraya verirdik" dedi.