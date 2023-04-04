TİM Başkanı Gültepe: Mart ayını 23,6 milyar dolar ihracatla tamamladık

İstanbul

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla mart ayı dış ticaret rakamları Ankara'da düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Mart ayında yüzde 4,4 artışla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, yaşanan deprem felaketinin şubat ayında ihracata olumsuz yansımaları olduğunu anımsatarak, Türk milletinin bu olayda kenetlendiğini ve eşine az rastlanır bir dayanışma örneği sergilediğini söyledi.

Mücadelenin henüz bitmediğini, deprem bölgesinde hayatı eski güzel günlerine döndürebilmek için yapılması gereken daha çok iş olduğunu belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"İnsani desteklerin yanı sıra ekonomiyi yeniden canlandırmamız ve afetten önceki düzeye getirmemiz gerekiyor. TİM olarak bölgedeki üretici ve ihracatçılarımızın sorunlarını titizlikle inceliyor, gelen talepleri Bakanlıklarımıza iletiyoruz. Mart ayında ihracat rakamlarımızın pozitif olması son derece önemli. Büyük felaketin hemen ertesinde tarihi bir ihracat rakamına ulaşmış bulunuyoruz.

Mart ayını 23,6 milyar dolar ihracatla tamamladık. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artıdayız. Bu aynı zamanda tarihimizin en yüksek aylık ihracat değerini oluşturuyor. Mart verileriyle birlikte ilk çeyrek performansımız da belli oldu. İlk çeyrekte 61,6 milyar dolara ulaştık. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artıdayız. Son 12 ayda ise 255,7 milyar dolar ihracata imza attık."

"Otomotiv, elektronik, hububat, makine ve iklimlendirme sektörlerimiz tarihlerinin en yüksek ihracatına ulaştı"

Gültepe, mart ayında sektörlerin gerçekleştirdiği rakamlara ilişkin de bilgi verdi.

Otomotiv sektörünün mart ayında da ilk sıradaki yerini koruduğuna dikkati çeken Gültepe, "Bu ay ilk 5 sektörümüz, 3,3 milyar dolarla otomotiv, 2,9 milyar dolarla kimya, 2 milyar dolarla hazır giyim, 1,5 milyar dolarla elektrik elektronik ve 1,4 milyar dolarla çelik sektörü şeklinde sıralandı. Otomotiv, elektronik, hububat, makine ve iklimlendirme sektörlerimiz tarihlerinin en yüksek ihracatına ulaştı." ifadelerini kullandı.

Bu ay 38 ilin ihracatını artırdığını aktaran Gültepe, en çok ihracat yapan ilk 5 ilin sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olduğunu söyledi.

"Geçen ay 1.903 firmamız ilk kez ihracat yaptı"

Mustafa Gültepe, afet bölgesindeki illerde de üretimin giderek normalleştiğini aktararak, şunları söyledi:

"Bayramdan sonra inşallah bölgeden daha iyi haberler vereceğimize inanıyoruz. Firmalar özelinde baktığımızda geçen ay 1.903 firmamızın ilk kez ihracat yaptığını görüyoruz. Yeni firmalarımız mart ayında 91,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değerimiz geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 artışla 1,67 dolara yükseldi. En çok ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık ve Irak oldu. Polonya, Kazakistan ve Malezya’nın da aralarında bulunduğu 10 ülkeye ihracatta rekor kırdık. İhracat pazarlarımızı daha da genişletmek istiyoruz.

Bu hedef doğrultusunda Bakanlığımızın koordinasyonuyla ticaret heyetlerimize devam ediyoruz. Mart ayında tam 11 ülkeye ticaret heyeti düzenledik. Kolombiya, Gana, Japonya, Etiyopya, Brezilya, Şili, Malezya, Kanada, ABD, Fas ve Vietnam’da heyetlerimizi gerçekleştirdik. Bu ay Panama, Kosta Rika ve Azerbaycan’a gideceğiz. Özetle ticaret diplomasisini aralıksız ve mesafe tanımadan sürdürüyoruz. Yılı 100 ticaret heyeti ile tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca yıl sonuna kadar 45 alım heyetini de inşallah ülkemizde ağırlayacağız."

Tüm firmalara ticaret heyetlerine katılma daveti yapan Gültepe, mart ayı ihracat rakamının, 2023 yılı ihracat hedefine ulaşma noktasında önemli olduğunu, bu kritik eşiği de tarihi bir rakamla aştıklarını kaydetti.

Gültepe, "Biz her yıla ihracatımızı en az yüzde 10 artırma hedefi ile başlıyoruz. Önümüzdeki aylarda da ihracatımızdaki artış trendini sürdürerek, yıl sonu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.