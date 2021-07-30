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TİM Başkanı Gülle: Yeşil bir Türkiye için geleceğe nefes olacağız

30 Temmuz 2021 Cuma 14:08
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TİM Başkanı Gülle: Yeşil bir Türkiye için geleceğe nefes olacağız

İSTANBUL - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), gelecek nesillere yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla ormanlık alanları ağaçlandırma adına yeşil seferberlik başlattı. 


 

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Yeşil büyümeye, yeşil geleceğe odaklanmış cennet vatanımızın yangınlar sonucu kaybettiğimiz ormanlık bölgelerinde 100 bini aşkın ihracatçımızı geleceğimize nefes olacak fidan dikme faaliyetine davet ediyoruz. Gelecek nesillere miras bırakacağımız daha yeşil bir Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz” dedi.


 

61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, çevre değerlerini korumak, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmayı amaç edinen TİM, yangınlarda kaybedilen ormanlık bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için yeşil seferberlik başlattı. TİM, ihracat ailesini, yangında zarar gören orman bölgelerinde geleceğe nefes olacak fidanları toprakla buluşturmaya davet etti.


 

“DAHA YEŞİL BİR TÜRKİYE’Yİ HEP BERABER İNŞA EDECEĞİZ”


 

Ağaçlandırma seferberliğiyle ilgili değerlendirmede bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Yurdumuzun cennet köşelerinde, ülkemizin ciğerlerinde yaşanan yangınlar bizleri ziyadesiyle üzdü. Ormanlarımıza düşen her ateş yüreğimizi dağlıyor. Orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu ülkenin değerlerini dünyayla buluşturan sahadaki neferleri olarak; bugün de sahadayız. Kimsenin endişesi olmasın, değer üzerine değer inşa etmek; bu ülke için köklü bir gelenek. Gelecek nesillere miras bırakacağımız daha yeşil bir Türkiye’yi hep beraber inşa etmek için ihracatçılarımızı yangınlarda kaybettiğimiz ormanlık bölgelerde fidanları toprakla buluşturmaya davet ediyoruz. TİM olarak, 100 bini aşkın ihracatçılarımız adına yeşil büyümeye, yeşil geleceğe odaklanmış cennet vatanımızda ağaçlandırma seferberliği başlatıyoruz. Çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük miras, temiz bir dünya, temiz bir atmosferdir. Yeşil vatanımızı yeniden ağaçlandırmak adına başlatmış olduğumuz seferberlikle, yeşil bir Türkiye için geleceğe nefes olacağız” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İhracatçılar MeclisiYeşilTürkiye
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