TİGEM geçen yıl karını 6 katına çıkararak tarihi rekor kırdı

Ankara

Türkiye'nin sertifikalı tohum ve üstün vasıflı damızlık hayvan yetiştiriciliği alanında öncü kuruluşu olan TİGEM, sahip olduğu işletmeleri ve arazileri üzerinde dünyanın en modern yetiştiricilik teknikleri ve teknolojileriyle Türk tarımının güvencesi olma özelliğini sürdürüyor.

TİGEM, bir taraftan ülke tarımı adına milli bir görev yürütmeye devam ederken diğer taraftan bitkisel üretim ve hayvancılık alanında kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak karlılığını da artırıyor. Bu sayede TİGEM, giderlerini karşılayan ve kamu bütçesine yük olmadan faaliyetlerini yürüten başarılı bir kurum haline geldi.

Yüksek kalitede sertifikalı tohum üreten ve özellikle hububat tohumluğunda yüzde 25 payla sektörün lideri olan TİGEM, 2022'de hububat tohum satışlarından elde ettiği geliri 2021'e göre yüzde 203 artırdı.

Sertifikalı tohum ve üstün vasıflı damızlık hayvan yetiştiriciliğinin yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan beri devam ettirdiği kadim bir tecrübenin ürünü olan safkan Arap atı yetiştiriciliği alanında TİGEM, 2022'de 265 tay satışından elde ettiği yaklaşık 64 milyon lira ile son 10 yılın en yüksek ortalaması ve satış hasılatına ulaştı.

2021'de 132 milyon lira kar elde eden TİGEM, geçen yılı ise yaklaşık 798 milyon liralık rekor karla kapattı.

TİGEM, 2022'de hayvancılık, bitkisel üretim, sulama ve mekanizasyon alanlarında yaklaşık 500 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Özellikle Ceylanpınar İşletmesi'nde yaşanan kuraklığa rağmen gerçekleştirilen yatırımlarla tesis edilen sulu ziraat alanlarında yapılan üretim faaliyetleri ile çiftçilerin ihtiyaç duyduğu hububat tohumlarının elde edilmesi sağlandı. Sulu tarım alanı bu dönemde 960 bin dekara çıktı ve bir önceki yıla göre ortalama verimde artış elde edildi.

Malatya Sultansuyu İşletmesi'ndeki Sperma Üretim Merkezi'nde 2022 yılında yerli 11 baş ve genomik 39 baş olmak üzere toplam 50 baş boğadan 917 bin doz sperma üretildi, bunun 878 bin dozu piyasaya satıldı, 67 bin dozu TİGEM işletmelerinde kullanıldı. Bugüne kadar tesiste 11 yılda toplam 90 baş boğadan 6,3 milyon doz sperma elde edildi.

Genomik boğa sayısının 2023 yılında artırılmasıyla elde edilecek üstün vasıflı boğalara ait spermalarla, ihtiyacın önemli bir kısmı ülkenin kendi üretimiyle karşılanacak.