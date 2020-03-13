Ticaret Bakanlığı: Tüm fuarlar ertelendi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarınca koronavirüse karşı çeşitli tedbirler alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bu kapsamda 2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye’de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar 12 Mart 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararına uygun olarak 1 Mayıs 2020 sonrası döneme ertelenmiştir. Ayrıca konuyla ilgili olarak paydaşlarımıza gerekli bilgi verilmiştir."