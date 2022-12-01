Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.046,43
ALTIN
1.066,69
DOLAR
18,64
STERLİN
22,66
EURO
19,46
Van'da kamu konutu satış ihalesi
Van'da kamu konutu satış...
Rekabet Kurumu'ndan araç satış ihalesi
Rekabet Kurumu'ndan araç satış...
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak
Adalet Bakanlığı 406 personel alacak
Adalet Bakanlığı 406 personel...
Orman Genel Müdürlüğü 224 daimi işçi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 224...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi

01 Aralık 2022 Perşembe 14:41
Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'da bulunan marketlerde fahiş fiyat denetimi yaptı. Denetimlerde; ürünlerin alış ve satış fiyatları, etiket değişim tarihleri ve etiket fiyatı ile kasa fiyatındaki uyum kontrol edildi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki marketlerde fahiş fiyat denetimi başlattı. Denetimlerde, ürün fiyatlarının ne zaman değiştiği ve raf ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı incelendi. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli ve beraberindeki heyet de Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki marketi denetledi. Ekipler, seçilen ürünlerin alış ve satış fiyatlarını, etiket değişim tarihlerini ve etiket fiyatı ile kasa fiyatındaki uyumu kontrol etti. Denetim yapılan markette seçilen ürünler nezdinde uyumsuzluk tespit edilmediği, aykırılık bulunmadığı belirtildi. Ürünlerin kasa ve raf fiyatının uyumlu olduğu kaydedildi. 

FAHİŞ FİYATA 14 BİN İLE 146 BİN LİRA ARASINDA CEZA

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli, "Ticaret Bakanlığı olarak fahiş fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimi yaptık. Burada seçtiğimiz ürünlerin alış ve satış fiyatlarını kontrol ediyoruz, ihtiyaç olursa alış ve satış faturalarını burada düzenlediğimiz tutanağa ekleyerek bakanlığımız uhdesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na intikal ettiriyoruz. Kurul kendi yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucu fahiş fiyat yapıldığını tespit ederse 14 bin 600 liradan 146 bin 600 liraya kadar cezai işlem uyguluyor. Bu fiyatlar 2022 yılına ait. Fiyatların güncellenmesi durumunda 2023 yılında 33 bin lira ile 331 bin lira arasında fahiş fiyat cezası uygulanacaktır" dedi.

Ayrıca stokçuluk ve piyasa bozucu eylemlerle ilgili de cezai işlem uygulandığını kaydeden Benli, "Piyasa bozucu eylemlere ilişkin alt sınır 100 bin lira, üst sınır da 2 milyon olarak uygulanmaktadır. 2023 yılında bu ceza da 222 bin lira ile 4 milyon 458 bin lira olarak uygulanacaktır. Burada yaptığımız bir diğer şey de fiyat etiketi denetimi. Fiyat etiketi denetiminde ilgili mevzuata uygun mu buna bakıyoruz, değişim tarihi yazıyor mu, raf fiyatı ile kasa fiyat uyumlu mu; buna da bakıyoruz. Uyumlu değilse de ürün başına 615 lira cezası var, bunun da cezası 2023 yılında 1371 lira olacak. Ülke çapında denetimler devam ediyor. Vatandaşlarımız karşılaştıkları fahiş fiyat artışlarını doğrudan bakanlığımıza ya da 'Alo 175' tüketici haklarına şikayet yaparak başvurabilecekler. Cumhurbaşkanı'mızın Kabine Toplantısı'nda, bakanlığımızın yeni uygulamaları devreye alacağı yönündeki açıklamasına ilişkin yeni uygulamalarla ilgili çalışmalara da başlandı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahiş Fiyat DenetimiTicaret Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Nebati: "Son 50 yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirdik"
Bakan Nebati: "Son 50 yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirdik"
TÜİK: Kültür harcamaları 31,8 arttı
TÜİK: Kültür harcamaları 31,8 arttı
TZOB Başkanı Bayraktar, kasım ayı üretici-market fiyatlarını açıkladı
TZOB Başkanı Bayraktar, kasım ayı üretici-market fiyatlarını açıkladı
Coğrafi işaretli Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
Coğrafi işaretli Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
Karadeniz gazını dağıtacak 280 tonluk 'Peçenek' denize indirildi
Karadeniz gazını dağıtacak 280 tonluk 'Peçenek' denize indirildi
TÜRK-İŞ: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 7 bin 785 TL oldu
TÜRK-İŞ: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 7 bin 785 TL oldu
Bakan Karaismailoğlu: AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nı 2023 başında açacağız
Bakan Karaismailoğlu: AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nı 2023 başında açacağız
Palandöken: Türkiye, çevresindeki olumsuzluklara rağmen güçlü şekilde ilerliyor
Palandöken: Türkiye, çevresindeki olumsuzluklara rağmen güçlü şekilde ilerliyor
Bakan Nebati: Bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız
Bakan Nebati: Bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول