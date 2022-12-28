Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.302,62
ALTIN
1.086,28
DOLAR
18,72
STERLİN
22,64
EURO
19,93
Susurluk Belediyesi'nden satılık arsalar
Susurluk Belediyesi'nden satılık arsalar
Silivri Belediyesi’nden kiralık ticari işletmeler
Silivri Belediyesi’nden kiralık ticari...
Samsun Üniversitesi Rektörlüğü 57 akademik personel alacak
Samsun Üniversitesi Rektörlüğü 57...
Kayseri Büyükşehir Belediyesi alt geçitlerdeki dükkanları kiraya verecek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi alt...
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ticaret Bakanlığı'ndan düzenleme ihtiyaçlarına ilişkin toplantı

28 Aralık 2022 Çarşamba 16:51
Ticaret Bakanlığı'ndan düzenleme ihtiyaçlarına ilişkin toplantı

ANKARA - Ticaret Bakanlığı tarafından düzenleme yapılması ihtiyacı duyulan konularla ilgili çalışma toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın düzenleme ihtiyacı duyulan konulara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki çalışma toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı ve Vedat Demiröz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı. Toplantıda; haksız ticari uygulamaların belirlenmesi ve yasaklanması, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünleri için özel ödeme kuralları getirilmesi, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında, kuruluş için gerekli kurucu oda sayısı alt sınırının ve bu kuruluşlardaki olağanüstü genel kurul toplantıları için gereken koşullara dair düzenleme önerileri ele alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Dönmez: Eti Maden, 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaptı
Bakan Dönmez: Eti Maden, 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaptı
İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu ile 109,2 milyon TL tasarruf edilecek
İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu ile 109,2 milyon TL tasarruf edilecek
Sağlık sektöründe üretim maliyetleri dolar bazında yüzde 51 arttı
Sağlık sektöründe üretim maliyetleri dolar bazında yüzde 51 arttı
Bakan Nebati: Maliyet artışlarını vatandaşımıza yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz
Bakan Nebati: Maliyet artışlarını vatandaşımıza yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Haberleşme sektörü 3'üncü çeyrekte yüzde 47 büyüdü
Bakan Karaismailoğlu: Haberleşme sektörü 3'üncü çeyrekte yüzde 47 büyüdü
Bakan Dönmez: Karadeniz gazını mart sonu sisteme vereceğiz
Bakan Dönmez: Karadeniz gazını mart sonu sisteme vereceğiz
Bakan Yardımcısı Kacır: Türkiye kaynaklı yayınların etki değeri artış gösterdi
Bakan Yardımcısı Kacır: Türkiye kaynaklı yayınların etki değeri artış gösterdi
Faruk Çiçek 2023 Güzel Olacak
Faruk Çiçek 2023 Güzel Olacak
2022 Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Raporu yayımlandı
2022 Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Raporu yayımlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi