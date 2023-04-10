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Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin ihracat beklentisi endeksi, bir önceki çeyreğe oranla 9,2 puan artarak 105,3 oldu. İthalat beklenti endeksi ise 23,8 puan azalarak 102,3 oldu.

10 Nisan 2023 Pazartesi 11:36
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Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı
Ankara

Ticaret Bakanlığının bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 9,2 puan artarak 105,3 seviyesinde gerçekleşti. İthalat beklenti endeksi ise 23,8 puan azalarak 102,3 oldu.

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, ihracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 9,2 puan arttı. Yılın ilk çeyreğinde 96 olan endeks, ikinci çeyrekte 105,3 seviyesine çıktı. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 16 puan geriledi.

Endeksi, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler artış yönünde etkiledi.

İthalat beklenti endeksi

Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise geçen yılın son çeyreğine oranla 23,8 puan azalarak 102,3 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 8,3 puan azaldı.

İthalat beklenti endeksini, gelecek 3 aya ilişkin ithalat birim fiyatı beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorusuna yönelik değerlendirmeler azalış, son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorusu ise artış yönünde etkiledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TicaretBakanlığıDışTicaretBeklentiAnketi
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