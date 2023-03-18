Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.136,44
ALTIN
1.216,37
DOLAR
19,03
STERLİN
23,19
EURO
20,28
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi alacak
Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Diyarbakır'da 5 adet arsa satılacak
Diyarbakır'da 5 adet arsa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ticaret Bakanlığı bazı lisansların süresini 3 yıla çıkardı

Elektronik kayıt kuruluşu lisansı, tarım ürünleri depoculuk lisansı ve yetkili sınıflandırıcıların lisansına ilişkin geçerlilik süresi 1 yıl artırıldı

18 Mart 2023 Cumartesi 08:59
Ticaret Bakanlığı bazı lisansların süresini 3 yıla çıkardı

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı bazı lisansların geçerlilik süresini 3 yıla yükseltti.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, basılı ürün senedi hükmünde olmak üzere depolamak amacıyla teslim ve kabul edilen ürünler için lisanslı depo işletmelerince elektronik ortamda oluşturulan elektronik ürün senetlerinin kayden izlenmesi, devredilmesi, değiştirilmesi, iptali ve güvenliğine, bu hizmetleri yürütecek kuruluşun lisans alması, faaliyeti ile denetimine ve elektronik ürün senedine yönelik diğer işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle 2 yılda bir olan lisans yenileme süresi 3 yıla çıkarıldı.

- Lisanslı depoculuk

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, lisanslı depoculuğa konu tarım ürünlerinin standartlarının belirlenerek emniyetli ve sağlıklı koşullarda depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlamak amaçlanıyor.

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, lisansın geçerlilik süresi 2'den 3 yıla çıkarıldı. Süre, lisans süresi bir yıl uzatılanlar için lisans süresinin bitiminden itibaren uygulanacak.

Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile söz konusu lisansın geçerlilik süresi de 1 yıl artırılarak 3 yıla yükseltildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Elektronik Kayıt Kuruluşu LisansıTarım ürünleri Depoculuk LisansıTarım ürünleri Depoculuk Lisansı Ve Yetkili Sınıflandırıcıların Lisansıönce VatanGeçerlilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Darphane'ye uluslararası düzeyde başarı ödülü verildi
 Darphane'ye uluslararası düzeyde başarı ödülü verildi
Savunma Sanayii Medya Zirvesi 20 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek
Savunma Sanayii Medya Zirvesi 20 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek
 Bu yıl 79 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi
 Bu yıl 79 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ordu'da iş dünyasıyla bir araya geldi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ordu'da iş dünyasıyla bir araya geldi
Destek paketi kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak
Destek paketi kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak
TOKİ 50 ilde 575 arsayı açık artırmayla satacak
TOKİ 50 ilde 575 arsayı açık artırmayla satacak
ÇAYKUR 2022 yılında 60 milyon lira kar elde etti
ÇAYKUR 2022 yılında 60 milyon lira kar elde etti
Moody’s: İflas eden bankaların gelişen ülke bankaları üzerindeki etkisi sınırlı
Moody’s: İflas eden bankaların gelişen ülke bankaları üzerindeki etkisi sınırlı
Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı
Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi