Ticaret Bakanı Muş: Markalarımız milli servetimizdir

İSTANBUL - Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) gelenekselleştirdiği tasarım etkinliği Design Week Türkiye 2021 başladı. Açılışta konuşan Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, “Markalarımız milli servetimizdir. Tasarım ve ürün geliştirme projesi desteğimizden yararlanan şirketlerin 2020 yılı birim ihraç fiyatı ortalaması 9,2 dolar seviyesine ulaştı” dedi. TİM Başkanı İsmail Gülle ise “Tasarım merkezi olan firmalarımızın birim ihracat değeri, olmayan firmalara oranla 3 kat daha değerli. Bu sayıyı, süratle daha da yukarılara taşıyarak, ihracat birim değerimizi 2030 yılına kadar 2 dolara yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.





Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Türkiye’nin en kapsamlı tasarım etkinliği olan Design Week Türkiye başladı. Yoğun katılımla açılışı yapılan ve 18 Aralık'a kadar Haliç Kongre Merkezi'nde devam edecek etkinlik, bünyesindeki paneller ve konferanslar ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ünlü konuşmacıyı, tasarımcıyı ve girişimciyi ağırlayacak. Birçok sergi ve atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapan etkinlikte, açılış konuşmalarının ardından Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödül Töreni de gerçekleşti. Törende, en iyi ve üstün tasarımlar ödüllendirildi.





FİRMALAR TASARIM SAYESİNDE MARKA KİMLİĞİ OLUŞTURUYOR





Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, tasarımın küresel rekabette öneminin her geçen gün arttığına dikkat çekti.





Firmaların tasarım sayesinde müşterilerin aklında marka kimliği oluşturduklarına dikkat çeken Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, “Tasarım denilince görsel ve estetikten bahsetmiyoruz. Müşteri ihtiyaçlarının tespitiyle başlayıp, planlama, prototip oluşturma ve üretim ölçeğini büyütmeye giden sürecin merkezine yerleşmiştir. Firmalar tasarım sayesinde müşterilerin aklında bir marka kimliği oluşturmaktadır. Marka kimliği, Türk malı imgesi için de çok önemlidir. Marka olgusu güveni simgelemektedir. Markamız tüketicide oluşturduğumuz güvendir. Sizin ortaya koyduğunuz her özgün ve başarılı tasarım, Türk malına olan güvene değer katmaktadır” dedi.





MARKALARIMIZ MİLLİ SERVETİMİZDİR





Markaların milli servet olduğunu dile getiren Dr. Muş, “Bunun için Türk markalarına sahip çıkacağız, koruyacağız ve destekleyeceğiz. İhracatımız 2021 yılında Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırmakta. Bu rekorları kalıcı hale getirmek, sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak ve artırmak için odağımıza marka olgusunu almak zorundayız. Bunun yolu da tasarımdan geçmektedir. İhraç ürünlerimizin birim kıymetini artırmak için çalışmalara devam ediyoruz. Bugün uluslararası piyasada rekabetçi olmak için sadece kaliteli ürün üretmek yeterli olmamakta. Doğrusu, tasarımla müşteriye odaklanmak, piyasanın hızına ayak uydurabilmek ve estetik ürün üretebilmek artık rekabetin vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir” dedi.





İHRACATTA UFKUN ÖTESİNİ KONUŞTUĞUMUZ DÖNEMDEYİZ





Bakan Muş, “Türkiye olarak kendi ihracat devrimimizin eşiğindeyiz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:





“İhracatta ufkun ötesini konuştuğumuz dönemdeyiz. Bunun gerçekleşmesi ve sürdürülebilmesi için nicelik ve fiyattan ziyade tasarım ve markalaşmaya odaklanmak zorundayız. Bu gibi organizasyonlar sayesinde birçok konuda ülkemizin tasarım faaliyetlerine katkı sağlamalarını çok önemsiyorum. Ticaret Bakanlığı olarak sektörlerin değişen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yıldan yıla geliştiriyoruz. İhracatçılarımızda tasarım algısını geliştirmek için bu organizasyonları desteklemeye gayret ediyoruz.”





TÜRK ÜRÜNLERİ DÜNYADA ÖN PLANA ÇIKIYOR





Bakan Muş, “Ülkemizde gelişmiş tasarım ve inovasyon gücünün olması Türk mal ve hizmet ihracatçılarının küresel pazardaki rekabetçiliğini yalnızca beslemekle kalmıyor aynı zamanda oyunun kurallarını belirleyen güçlü aktörler haline getiriyor. Dünyanın dört bir yanına ulaşan ihraç ürünlerimiz Ar-Ge ve tasarım gücünü ortaya koymaktadır. Dünyanın en gelişmiş pazarlarında bile Türk ürünleri tasarımlarıyla ön plana çıkmakta ve tercih edilmektedir. İhracatçılarımızın bu farkındalıkla bütçelerinde tasarım ve inovasyon için ayırdıkları payı her geçen gün artırması bizleri sevindirmektedir. Biz de firmalarımızın maliyetlerini azaltarak katma değerli ihracatta daha cesur adım atmalarını teşvik etmek adına çalışmalarımıza aralıksız olarak sürdürüyor. Bu anlamda desteklerimizi günün şartlarına göre geliştiriyoruz” diye konuştu.





TASARIMCILARA DESTEK VERİYORUZ





Dr. Mehmet Muş, “Bakanlık olarak tasarım ekosistemine en büyük katkıları sağlayan nesillerin yetişmesi için gayret sarf ettik. Ülkemizde tasarım kültürünün yerleşmesi ve yaygınlaşması için tasarıma ve tasarımcıya sağlanan destekleri sürekli geliştiriyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak Türk tasarımlarının dünyada daha etkin pazarlanabilmesini sağlamak adına tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerini destekliyoruz. Uluslararası düzeyde nitelikli eğitim alma imkanı bulan tasarımcılarımızın sayısı 228’e ulaştı. Tasarıma ilişkin desteklerimiz tasarım alt yapısının oluşturulması ve geliştirilmesini kapsamaktadır. Hali hazırda 738 firmamız tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin olarak bu desteklerden faydalanmaktadır. Çalışmalarımızın meyvelerini de alıyoruz” dedi.





FİRMALARIN İHRACATTA İTİCİ GÜÇ OLUŞTURMASINI AMAÇLIYORUZ





Firmaların ihracatta itici güç oluşturmasını amaçladığını söyleyen Bakan Muş, “Tasarım ve ürün geliştirme projesi desteğimizden yararlanan şirketlerin 2020 yılı birim ihraç fiyatı ortalamasının 9,2 dolar seviyesine ulaşmasıdır. Bu tablo hiç şüphesiz tasarım ve inovasyonun katma değerli ihracatımızın kilit noktası olduğunu gözler önüne sermektedir. Bakanlık olarak ihracatımızı pahada ve yükte yukarılara taşımak için pek çok farklı projeyi hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.





Tasarımın önemine vurgu yapan TİM Başkanı İsmail Gülle ise “Tasarım, geleceği hayal etmektir. Tasarım, maddeye anlam yüklemektir. Herhangi olan bir şeyi, kıymetli hale getirmektir. Bugün, Küresel Rekabet Gücü Raporlarını incelediğimizde tasarım kullanımı yönünde pek çok endeksi görmekteyiz. Tasarımın kullanımına ilişkin endeksler genel rekabet gücü sıralamasıyla karşılaştırıldığında, rekabet gücü ile tasarım kullanımı arasında çok güçlü bir uyum olduğunu görüyoruz. Yani, tasarımlarıyla markalaşan ülkeler, küresel rekabette bir adım öne çıkıyor. Ülkemiz, tasarımcılarımızın ard arda aldığı ödüllerle, sahada gösterdikleri başarılı performansla bu yıl küresel tasarım endeksi sıralamalarında genel skor bazında 1917 puanla, Almanya, Güney Kore, Rusya, Singapur gibi ülkeleri geride bırakarak 7’nci sıraya yükseldi” dedi.





İHRACAT BİRİM DEĞERİMİZİ 2030 YILINA KADAR 2 DOLARA YÜKSELTECEĞİZ





Hedeflerini açıklayan Gülle, “Önümüzdeki dönemde bu başarıyı daha güçlü ürünlerle, daha güçlü markalarla daha da ileriye taşımaktır. İnşallah, bu başarıların yansımalarını ilerleyen dönemlerde katma değerli ihracatımızda da göreceğiz. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, amacımız, hedefimiz, gayemiz bu. İlk 1000 İhracatçı araştırmamız kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışma da, ihracatta tasarımın önemini bir kez daha gösterdi. Araştırmamızın sonuçlarına göre, tasarım merkezi olan firmalarımızın birim ihracat değeri, olmayan firmalara oranla 3 kat daha değerli. Ülkemizde toplam 342 adet tasarım merkezimiz bulunuyor. Bu sayıyı, süratle daha da yukarılara taşıyarak; inşallah ihracat birim değerimizi 2030 yılına kadar 2 dolara yükselteceğiz” diye konuştu.





HEDEFİMİZ İHRACAT DEĞERİMİZİ DAHA ÜST SEVİYELERE TAŞIMAK





Hedeflerinin “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” olduğunu dile getiren Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Son dönemde, ihracatımızın ithalatı karşılama oranının yüzde 90 seviyelerini aştığı aylar yaşadık. “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefimize belki de hiç olmadığı kadar yaklaşmış durumdayız. Rakamlar da gösteriyor ki; ihracatımızda sürdürülebilir ve istikrarlı bir ivme yakaladık. Şimdi; yeni dönemde en büyük amacımız; ihracatımızı nicelik olarak artırmanın yanında nitelik olarak da artırmak. Yani, katma değeri yükselterek, marka değerimizi artırarak, birim ihracat değerimizi daha üst seviyelere taşımak.”





GENÇLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ





Gençlerin en büyük güç olduğunu vurgulayan Gülle, “Ülkemizi tasarımlarıyla güçlendirecek; İhracatımıza değer katacak olanlar sizlersiniz. Ülkemizin en köklü ve gelişmiş sektörlerinde dünyada boy gösteren tüm tasarımcılarımız, sizin bugün olduğunuz noktadan yükseldiler. Bugün ise, yaptıkları iş ve yarattıkları katma değer ile bayrağımızı dünyanın dört yanında gururla dalgalandırıyorlar. Bu anlamda sizler, ihracat ailemizin en kıymetlilerisiniz. Tasarım ürünü olan her şey sanat olmasa da; sanat olan her şey, bir tasarımın sonucudur. Geride bırakarak vazgeçtiğiniz bir taslak çalışma; belki de yarım kalmış bir sanat eseridir.Sizlerden en büyük beklentimiz, şartlar ne olursa olsun, vazgeçmemeniz hayallerinizin peşinden koşmanız. Sizleri desteklemeye her zaman devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.





İSTANBUL’U DÜNYADA ÖNEMLİ BİR TASARIM DESTİNASYONU HALİNE GETİRECEĞİZ





Design Week Türkiye’den edinilen kazanımlarla, Design İstanbul projesi hazırladıklarını belirten Gülle, şöyle konuştu:





“Projeyle İstanbul'u dünyada önemli bir tasarım destinasyonu haline getirmenin yanısıra, tasarım ürünlerinin ihracatını arttırarak, yaratıcı endüstrilerin ihracatını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, yıl boyunca dünyanın dört bir yanından önemli tasarımcıların katılacağı Design İst etkinlikleriyle, tasarım dünyasının nabzını tutacağız.”