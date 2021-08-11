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THY, Temmuz ayında 5,5 milyon yolcuya hizmet verdi

11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:34
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THY, Temmuz ayında 5,5 milyon yolcuya hizmet verdi

İSTANBUL - Türk Hava Yolları (THY) Temmuz ayı yolcu verilerine göre, söz konusu ayda 5,5 milyon yolcuya hizmet ederken, yüzde 71,2 doluluk oranına ulaştı.


 

THY Basın Müşavirliği tarafından yayımlanan  Temmuz 2021 yolcu ve kargo trafik sonuçlarına göre,  5,5 milyon yolcuya hizmet veren havayolu şirketinin  dış hat doluluk oranı yüzde 69, iç hat doluluk oranı ise yüzde 83,1 olarak gerçekleşti.  Aynı ayda taşınan Kargo ve Posta hacmi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 20,5 arttı ve 162 bin 208 tona ulaştı. 


 

6 AYLIK DÖNEM VERİLERİ DE YER ALDI


 

Ocak-Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan 6 aylık verilere göre ise, THY bu dönemde yaklaşık 20,1 milyon yolcuya hizmet verdi.  Toplam yolcu doluluk oranı Ocak - Temmuz döneminde yüzde 64,4 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 62,5 olurken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 76,1 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemler içerisinde Kargo ve Posta 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 26 artarak yaklaşık 1 milyon 073 bin 632 bin ton olarak gerçekleşti.   

DHA

Son Güncelleme: 11.08.2021 15:58
Anahtar Kelimeler:
THYTemmuz AyıYolcu
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