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THY o eşyaları satışa çıkardı

Türk Hava Yolları, uçaklarda unutulan ve bekleme süresinde sahipleri tarafından alınmayan toplam 55 bin sahipsiz bagaj ve eşyayı KDV hariç 750 bin lira tahmini bedelle satışa çıkardı. Unutulan eşyalar arasında 3 bin 80 adet elektronik eşya da yer alıyor.

THY o eşyaları satışa çıkardı

Türk Hava Yolları, uçaklarda unutulan ve bekleme süresinde sahipleri tarafından alınmayan toplam 55 bin sahipsiz bagaj ve eşyayı KDV hariç 750 bin lira tahmini bedelle satışa çıkardı. Unutulan eşyalar arasında 3 bin 80 adet elektronik eşya da yer alıyor.

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:10
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THY o eşyaları satışa çıkardı

İSTANBUL - Uçak yolcuları uçuş stresi ve telaş gibi birçok nedenden dolayı eşyalarını unutabiliyor. THY Kayıp Eşya Depoları yolcuların uçak içinde unuttukları eşyalarla dolu. Bir süre burada bekletilen eşyalar, başvuru olmadığı anda kayıp eşya deposuna alınıyor. Depodaki eşyalar, bir yıl olan bekleme süresinin bitiminde ihale ile satılıyor.

Unutulan 3 bin elektronik eşya da satışta

THY'nin Bagaj Hizmetleri Yönetim Müdürlüğü deposunda bulunan 2 bin 838 muhteviyatlı bagaj, 2 bin 971 bebek arabası, 253 tekerlekli sandalye, 45 bin 711 değersiz buluntu eşya ve iç hat uçuşlarında unutulan 3 bin 80 elektronik eşya kapalı zarfla teklif alınmasının ardından e-ihale usulü ile satılacak.

Toplam 54 bin 853 adet olan satışa çıkarılan eşyanın tahmini bedeli ise KDV hariç 750 bin lira olarak belirlendi. Geçici teminat bedeli ise 25 bin lira olarak belirlendi. Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 11 Şubat Pazartesi günü saat 15:00’e kadar THY’nin merkez adresinde bulundurulması istendi.

En çok unutulanlar

En çok uçaklarda unutulan eşyaların başında çanta, gözlük, cüzdan ve cep telefonu gibi elektronik eşyalar geliyor. Yetkililer uçakta unutulan eşyanın kolay bulunması için uçuş öncesi bu eşyaların üzerine ad ve soyadı ile adresin yazılmasının önemini vurguluyor.

Yetkililer, giysilerin iç kısmına bu etiketleri koyulması gerektiğini belirterek uçuş bittikten sonra kabin memurlarının eşyanızı bırakmamanız için yaptığı anonstan sonra koltuğunuzu ve kabin dolaplarını kontrol edilmesi gerektiğini söylüyorlar.

Anahtar Kelimeler:
Uçak YolcularıUnutulan EşyalarTHY
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