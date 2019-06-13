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THY'nin ilk 'rüya uçağı' gökyüzünde,Türkiye'de ilk uçacağı yer ve tarih de belli oldu

Türk Hava Yolları'nın (THY) 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ı gökyüzü ile buluştu. Boeing'in Everett tesislerinden test uçuşu için havalanan TC-LLA kuyruk tescili alan uçak bu ay sonu THY filosuna dahil olacak. 14 bin 140 kilometre menzili olan B787-9 tipi uçak Türkiye'de ilk uçuşunu ise 8 Temmuz pazartesi saat 08:40'da İstanbul'dan Antalya'ya yapacak.

THY'nin ilk 'rüya uçağı' gökyüzünde,Türkiye'de ilk uçacağı yer ve tarih de belli oldu

Türk Hava Yolları'nın (THY) 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ı gökyüzü ile buluştu. Boeing'in Everett tesislerinden test uçuşu için havalanan TC-LLA kuyruk tescili alan uçak bu ay sonu THY filosuna dahil olacak. 14 bin 140 kilometre menzili olan B787-9 tipi uçak Türkiye'de ilk uçuşunu ise 8 Temmuz pazartesi saat 08:40'da İstanbul'dan Antalya'ya yapacak.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:13
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THY'nin ilk 'rüya uçağı' gökyüzünde,Türkiye'de ilk uçacağı yer ve tarih de belli oldu

İSTANBUL -  Türk Hava Yolları, ABD'nin Boeing firmasından 25'i kesin, 5'i opsiyon olmak üzere toplam 30 adet Boeing 787-9 tipi yolcu uçağını filosuna katacak.Kompozit malzemeleri gövde ve kanadı da içeren ana yapısının yüzde 50’sini oluşturan 'rüya uçak' olarak adlandırılan Boeing 787-9 tipi uçakların ilki bu ay sonu THY filosuna katılacak. Dreamlinar'ların 3'ü temmuz, kalan 2'si ise ağustos aylarında filoya katılacak.

İlk teslim alınacak uçak gökyüzünde

THY'nin ilk teslim alacağı Boeing 787-9 uçağı da, ABD'deki Boeing tesislerinde ilk test uçuşunu yaparak gökyüzü ile buluştu. TC-LLA kuyruk tescilli alan uçak, Boeing'in Everett tesislerinden test uçuşu için havalanan 'rüya uçak' Everett(PAE)-Moses Lake(MWE) uçuşu yaptı. İlk uçuş da başarıyla tamamlandı. Uçağın uzunluğu 63 metre, kanat genişliği 60 metre ve yüksekliği 17 metre...Uçağın menzili ise 14 bin 140 kilometre.Boeing 787'lerin günümüzün aynı büyüklükteki uçaklarından yüzde 20 daha az yakıt tükettiği, diğer uçaklara kıyasla yüzde 20 ile yüzde 45 arasındaki oranda daha çok kargo taşıyabildiği belirtiliyor. 
 

İlk uçuşunu Antalya'ya 8 Temmuz'da yapacak.

THY'nin ilk Boeing 787-9 uçakları teslim alındıktan sonra kısa süre iç hatlarda uçacak. Daha sonra ise Bali, Bogota-Panama, Washington ve Atlanta hatlarına da tahsis edilecek. THY'nin ilk 'rüya uçağı'nın da Türkiye'de hangi kente ve ne zaman uçağı da belli oldu. Demirören Haber Ajansı'nın(DHA) edindiği bilgilere göre THY'nin ilk Boeing 787-9 tipi uçağı 8 temmuz da saat 08:35'de TK2410 sefer numarası ile İstanbul Havalimanı'ndan Antalya'ya uçacak. 1 saat 30 dakika sürecek uçuşun programına Boeing 787-9 tipi uçağın girdiğini öğrenen yolcular ise ilk tarifeli uçuşta yer almak için sefere ilgi gösterdiği öğrenildi.Uçuş programına göre THY'nin Boeing 787-9 tipi uçaklarının ilk dış hat uçuşları 17 Temmuz'da İstanbul'dan Denpasa'ya (Bali), 8 Ağustos'ta İstanbul'dan Washington'a, 10 Eylül'de İstanbul'dan Bogota-Panama City'ye ve 11 Eylül'de de İstanbul'dan Atlanta'ya olacak. 

Yeni tasarımla geliyorlar

2020 yılından itibaren itibaren filodaki yerini alacak THY'nin Airbus 350'lerinin ilkinin teslim tarihi ise gelecek yıl Mart ayı olarak planlandı. A350 tipi uçakları da bu tarihten itibaren belirli tarihlerde filoya girecek.THY'nin yeni nesil uzun menzilli uçakları Boeing 787-9 ve Airbus 350 yeni tasarımlarıyla gelecek. Geniş gövdeli uçakların yolcu kapasitesi 280 ila 320 arasında olacak. Dreamliner'ların business sınıfı 30 yolcu, A350'lerin ise business sınıfı 32 yolcu kapasiteli olacak.Yolcu konforunun artırılması hedeflenen Business sınıfı tasarımında önemli değişiklikler var. Bunlardan  en çok dikkat çekeni ise her koltuktan koridora çıkış olması. Ayrıca yeni nesil kabin eğlence sistemleri uzun yolculukların daha konforlu geçmesi sağlanacak.

DHA

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