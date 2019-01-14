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THY'nin 2019 hedefi: 14.1 milyar dolar satış geliri

THY'nin 2019 yılı hedefi 80 milyon yolcu ve 14.1 milyar dolar satış geliri

THY'nin 2019 hedefi: 14.1 milyar dolar satış geliri

THY'nin 2019 yılı hedefi 80 milyon yolcu ve 14.1 milyar dolar satış geliri

14 Ocak 2019 Pazartesi 09:41
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THY'nin 2019 hedefi: 14.1 milyar dolar satış geliri

İstanbul (DHA) 

Türk Hava Yolları, geçen yıl 73 milyon yolcu taşırken 2019 yılında 80 milyon yolcu taşımayı ve yaklaşık 14.1 milyar dolar da satış geliri elde etmeyi hedeflediğini duyurdu.

Türk Hava Yolları, 2019 yılı için hedef büyüttü. Geçtiğimiz yıl 73 milyon 202 bin yolcu taşıyan THY, bu yıl 80 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 2019 yılı hedef ve beklentilerini açıkladı.

Buna göre THY, 2019 yılında iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 47 milyon olmak üzere toplam 80 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. THY, Türkiye'de yüzde 3, Orta Doğu'da yüzde 11, Avrupa'da yüzde 6, Asya-Uzak Doğu'da yüzde 8, Amerika'da yüzde 7, Afrika'da yüzde 15 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda yüzde 7-8 artışla yaklaşık 195 Milyar AKK seviyelerine ulaşılması planlanırken, yolcu doluluk oranının yüzde 81-82 aralığında olmasının beklendiğini bildirdi. 2019 yılında yüzde 3 - 4 artış ile yaklaşık 1,45 milyon ton kargo taşınması da hedefleniyor. 

14.1 MİLYAR DOLAR SATIŞ GELİRİ HEDEFLENİYOR 

THY, 2019 yılında toplam akaryakıt tüketiminde yüzde 8 - 9 artış öngörüldüğünü, 2019 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 715 dolar  civarında olmasının beklendiğini bildirdi. Yaklaşık 14,1 milyar dolar tutarında satış geliri elde edilmesi hedefleniyor.Yakıt hariç birim giderlerde yüzde 3- 5 arasında artış bekleniyor. Konsolide EBITDAR marjının yüzde 22 - 24 arasında olması hedefleniyor. 

DHA

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THY2019 HedefiThy YolcuThy Gelir
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