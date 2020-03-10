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THY'den ücretsiz bilet değişikliği açıklaması

Türk Hava Yolları(THY) 6 Mart-24 Mart tarihleri arasında iç hat uçuşları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) Ercan Havalimanı uçuşları hariç satın alınacak biletlerde değişiklik ücretini kaldırdı.

10 Mart 2020 Salı 14:58
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THY'den ücretsiz bilet değişikliği açıklaması

İSTANBUL - THY'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, şirket, Türkiye iç hat uçuşları ve Ercan Havalimanı uçuşları hariç biletlerde ilk değişiklikte ücret almayacak. Ayrıca 5 Mart 2020 ve öncesinde alınan, 31 Aralık 2020'ye kadar uçuşu olan biletlerden de Türkiye iç hat uçuşları ve Ercan Havalimanı uçuşları hariç 16 Mart'a kadar işlem yapılması şartıyla ilk değişiklikte değişiklik ücreti alınmayacak. Ücretsiz değişiklik hakkı 2020 yılı sonuna kadar THY'nin icra ettiği uçuşlarda geçerli olacak. Yolcular, uçuşlarından 5 gün öncesine kadar bu haktan faydalanabilecek. İkinci ve sonrasında yapılacak bilet değişikliklerinde oluşabilecek ücret farkları yolculardan tahsil edilecek. Ücretsiz değişiklik talepleri THY'nin satış ofisleri ve biletin satın alındığı acenteler ile gerçekleştirileceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ücretsiz Bilet DeğişikliğiTHY
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