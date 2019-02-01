THY'den Sevgililer Günü indirimi

İSTANBUL - Türk Hava Yolları, indirim oranlarının kalkış-varış noktalarına, ekonomi ve business'a bağlı olarak değişiklik göstereceğini, kampanyanın Miles&Smiles üyeleri için geçerli olduğunu açıkladı.Yüzde 7 ile yüzde 25 arasında yapılacak indirim kampanyasının biletleme tarihlerinin ise 1 Şubat Cuma ile 4 Şubat Pazartesi tarihleri arasında olduğu belirtildi.

İSTANBUL KALKIŞLI İNDİRİMLERİN UYGULANACAĞI NOKTALAR ŞÖYLE:

Manila, Bangkok, Kolombo, Cakarta, Mauritius, Akabe, (Dubai'ye Sabiha Gökçen kalkışlı), Abu Dabi, Ljubljana, Zagreb, Dubrovnik, Edinburgh, Dublin, Stockholm, Göteborg, Barselona, Lizbon, Los Angeles, San Francisco, Miami, Washington'a yüzde 25