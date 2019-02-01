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THY'den Sevgililer Günü indirimi

Türk Hava Yolları(THY), 14 Şubat Sevgililer Günü için indirim kampanyası düzenledi.Kampanya ile 11-17 Şubat tarihleri arasında İstanbul'dan yurt dışına yapılacak uçuşlarda 2 kişilik biletlerde yüzde 25'e varan indirimlerden faydalanılabileceği duyuruldu.

THY'den Sevgililer Günü indirimi

Türk Hava Yolları(THY), 14 Şubat Sevgililer Günü için indirim kampanyası düzenledi.Kampanya ile 11-17 Şubat tarihleri arasında İstanbul'dan yurt dışına yapılacak uçuşlarda 2 kişilik biletlerde yüzde 25'e varan indirimlerden faydalanılabileceği duyuruldu.

01 Şubat 2019 Cuma 17:28
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THY'den Sevgililer Günü indirimi

İSTANBUL - Türk Hava Yolları, indirim oranlarının kalkış-varış noktalarına, ekonomi ve business'a bağlı olarak değişiklik göstereceğini, kampanyanın Miles&Smiles üyeleri için geçerli olduğunu açıkladı.Yüzde 7 ile yüzde 25 arasında yapılacak indirim kampanyasının biletleme tarihlerinin ise 1 Şubat Cuma ile 4 Şubat Pazartesi tarihleri arasında olduğu belirtildi. 

İSTANBUL KALKIŞLI İNDİRİMLERİN UYGULANACAĞI NOKTALAR ŞÖYLE:

Manila, Bangkok, Kolombo, Cakarta, Mauritius, Akabe, (Dubai'ye Sabiha Gökçen kalkışlı), Abu Dabi, Ljubljana, Zagreb, Dubrovnik, Edinburgh, Dublin, Stockholm, Göteborg, Barselona, Lizbon, Los Angeles, San Francisco, Miami, Washington'a yüzde 25 

DHA

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