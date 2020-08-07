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THY'den Almanya uçuşları için koronavirüs testi uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'ya seyahati öncesi 48 saat içinde alınmış negatif koronavirüs testi (PSR) ibraz etmeyen yolcuların uçuşlara kabul edilmeyeceğini açıkladı.

07 Ağustos 2020 Cuma 10:16
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THY'den Almanya uçuşları için koronavirüs testi uyarısı

İSTANBUL - Konuyla ilgili olarak THY'nin resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, "8 Ağustos saat 23.59 itibariyle Almanya'ya varış öncesi, son 48 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucucunu ibraz etmeyen yolcularımız uçuşa kabul edilmeyecek. 2 yaş altı yolcularımız bu uygulamadan muaf tutulacaktır. İlgili uygulama Türkiye çıkışlı Almanya varışlı tüm uçuşlar için geçerlidir. PSR testi Sağlık Bakanlığının 'covid19bilgi.saglik.gov.tr' sitesinde yer alan sertifikalı merkezlerde veya test imkanı olan havalimanlarında yaptırılabilecektir" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıKoronavirüs Testi UyarısıAlmanya
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