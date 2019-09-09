Temmuz'da tesislerin doluluk oranı yüzde 74,9

ANKARA, (DHA)

Kültür ve Turizm Bakanlığı, temmuz ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama istatistiklerini açıkladı. Bakanlık işletme belgeli ve belediye belgeli tesisleri kapsayan verilere göre, 2019 yılının temmuz ayında tesise geliş 9,9 milyon kişi, geceleme 28,8 milyon, doluluk oranı ise yüzde 74,9 olarak belirlendi. 2019 yılı ocak-temmuz döneminde de tesise geliş 44,2 milyon kişi, geceleme ise 113,8 milyon olarak gerçekleşti. Yılın ilk 7 ayında tesislerin doluluk oranı yüzde 50,68 oldu.

2018 YILINA GÖRE ARTIŞ OLDU

2018 yılının ocak-temmuz dönemine göre bu yıl aynı dönemde tesise gelişte yüzde 11,5, gecelemede yüzde 11,4, doluluk oranında yüzde 5,35 artış oldu. Geçen yılın temmuz ayına göre tesise geliş yüzde 5,64, geceleme sayısında yüzde 4,94, doluluk oranında da yüzde 0,21 artış oldu.

İLLERE GÖRE DOLULUK ORANI

2019 ocak-temmuz döneminin illere göre verileri ise şu şekilde:

Antalya tesise geliş 12,3 milyon kişi, geceleme 49,4 milyon ve doluluk oranı yüzde 64,21.

İstanbul tesise geliş 7,9 milyon kişi, geceleme 17,9 milyon ve doluluk oranı yüzde 58,4.

Muğla tesise geliş 2,4 milyon kişi, geceleme 7,5 milyon ve doluluk oranı yüzde 52,4.

İzmir tesise geliş 1,9 milyon kişi, geceleme 3,9 milyon ve doluluk oranı ise yüzde 49,2.