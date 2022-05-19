Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.393,61
ALTIN
941,65
DOLAR
15,87
STERLİN
19,93
EURO
16,83
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel...
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim/Araştırma Görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim/Araştırma Görevlisi...
İnönü Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak
İnönü Üniversitesi 11 Öğretim...
Nürnberg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Nürnberg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TEM Otoyolu İstanbul yönü kapanınca esnafın yüzü güldü  

Habere ulaşmak için tıklayınız...

19 Mayıs 2022 Perşembe 17:16
TEM Otoyolu İstanbul yönü kapanınca esnafın yüzü güldü  

BOLU (DHA)

Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu İstanbul yönünün yol çalışması nedeniyle 35 gün trafiğe kapalı kalmasıyla araçların D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişine yönlendirilmesi et lokantası işletmecilerini sevindirdi. Et lokantası işleten Reşat Uzunoğlan, işlerinin 2-3 kat arttığını belirterek, "Otoyoldaki yol çalışması nedeniyle işlerimiz haliyle arttı. Mutluyuz, keyifliyiz" dedi. 

Ülkenin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı Tüneli'nde İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışması 16 Mayıs'ta başladı. Çalışmalar kapsamında Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasının İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. İstanbul yönüne giden araçlar, yol kapalı olduğu için D-100 Karayolu'ndan ulaşımlarını sağlıyor. Ankara yönünde ise herhangi bir çalışma bulunmuyor. Yol çalışması 2 geçiş güzergahı üzerinde bulunan esnafı da farklı etkiledi. 

TEM Otoyolu'nun kapanması nedeniyle ulaşımın sağlandığı ve trafiğin yoğun olarak sağlandığı D-100 kara yolu üzerinde bulunan işletmeler olumlu yönde etkilenirken, araç trafiğinin azaldığı TEM Otoyolu'ndaki alışveriş merkezindeki işletmeler ise olumsuz etkilendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tem OtoyoluBolu Esnaf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Varlık şirketleri şikayetleri artıyor
Varlık şirketleri şikayetleri artıyor
MEHMET ÖNAR  ‘Gözümüzü Avrupalı turiste çevirdik’
MEHMET ÖNAR  ‘Gözümüzü Avrupalı turiste çevirdik’
RUSYA PAZARINA GİRİŞ YAPTI
RUSYA PAZARINA GİRİŞ YAPTI
Canovate Group, data center ve fiber optikte Avrupa’da atağa geçecek
Canovate Group, data center ve fiber optikte Avrupa’da atağa geçecek
“Enflasyon ve rayiçler yükseldi diye kiracı tahliye edilemez”
“Enflasyon ve rayiçler yükseldi diye kiracı tahliye edilemez”
Değerli taşları yüksek doğrulukla analiz eden sistem Türkiye'ye getirildi
Değerli taşları yüksek doğrulukla analiz eden sistem Türkiye'ye getirildi
İsmail Demir: Savunma ve havacılık sanayi ciromuz 10 milyar dolar barajını aştı
İsmail Demir: Savunma ve havacılık sanayi ciromuz 10 milyar dolar barajını aştı
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Bakan Nebati'den yerel yönetimlere konut çağrısı
Bakan Nebati'den yerel yönetimlere konut çağrısı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi