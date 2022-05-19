TEM Otoyolu İstanbul yönü kapanınca esnafın yüzü güldü  

BOLU (DHA)

Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu İstanbul yönünün yol çalışması nedeniyle 35 gün trafiğe kapalı kalmasıyla araçların D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişine yönlendirilmesi et lokantası işletmecilerini sevindirdi. Et lokantası işleten Reşat Uzunoğlan, işlerinin 2-3 kat arttığını belirterek, "Otoyoldaki yol çalışması nedeniyle işlerimiz haliyle arttı. Mutluyuz, keyifliyiz" dedi.

Ülkenin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı Tüneli'nde İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışması 16 Mayıs'ta başladı. Çalışmalar kapsamında Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasının İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. İstanbul yönüne giden araçlar, yol kapalı olduğu için D-100 Karayolu'ndan ulaşımlarını sağlıyor. Ankara yönünde ise herhangi bir çalışma bulunmuyor. Yol çalışması 2 geçiş güzergahı üzerinde bulunan esnafı da farklı etkiledi.

TEM Otoyolu'nun kapanması nedeniyle ulaşımın sağlandığı ve trafiğin yoğun olarak sağlandığı D-100 kara yolu üzerinde bulunan işletmeler olumlu yönde etkilenirken, araç trafiğinin azaldığı TEM Otoyolu'ndaki alışveriş merkezindeki işletmeler ise olumsuz etkilendi.