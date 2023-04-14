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Tekstil ve ham maddeleri sektöründen 3 ayda 2,4 milyar dolarlık ihracat

Tekstil ve ham maddeleri sektörü, bu yılın ilk 3 ayında 2 milyar 441 milyon dolarlık ihracata imza attı.

14 Nisan 2023 Cuma 12:14
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Tekstil ve ham maddeleri sektöründen 3 ayda 2,4 milyar dolarlık ihracat
İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 artarak 23,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına ulaşıldı.

Ocak-Mart 2023'te ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 2,5 artarak 61,6 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 255,7 milyar dolara dayandı.

Mart 2022'de 951 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren tekstil ve ham maddeleri sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 5 azalışla 903 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Sektör, Ocak-Mart 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 azalışla 2 milyar 441 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün marttaki ihracatının 394 milyon dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 139 milyon dolarla Gaziantep ve 124 milyon dolarla Bursa takip etti.

Sektörün bu yılın ocak-mart döneminde yaptığı 2,4 milyar dolarlık ihracatının da 1 milyar doları İstanbul'dan, 349 milyon doları Gaziantep'ten ve 334 milyon doları Bursa'dan gerçekleştirildi.

En fazla dış satım İtalya'ya

Tekstil ve ham maddeleri sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 76 milyon dolarla İtalya oldu. İtalya'yı, 62 milyon dolarla Belarus ve 41 milyon dolarla ABD izledi.

Sektör, ocak-mart döneminde ise İtalya'ya 213 milyon dolar, Belarus'a 170 milyon dolar ve ABD'ye 108 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 348 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 167 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ikinci ve 106 milyon dolarla Afrika ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

Bu yılın ilk 3 ayında AB ülkelerine 940 milyon dolar, Bağımsız Devletler Topluluğu'na 460 milyon dolar ve Afrika ülkelerine 286 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre, geçen ay 168 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 3,8 pay aldı.

Bu yılın ilk 3 ayında 179 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, ülkenin toplam ihracatında da yüzde 4 paya sahip oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tekstilvehammaddesektörü
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