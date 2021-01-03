'Tekstil sektörünün 2020'den daha iyi olacağını değerlendiriyoruz'

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Trakya Koordinatörü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, tekstil sektörünün 2021 yılında beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, 2020 yılında salgının Türkiye'ye gelmesiyle bazı sıkıntılar yaşandığını söyledi. Noyan, "24 organize sanayi bölgesi bulunan Trakya'da yaklaşık 5 bin sanayi tesisinde 250 bin kişinin istihdam edildiğini lokomotif sektör konumunda olan tekstilin ise bu rakamların yüzde 40'ını kapsamaktadır. Çin'de 2019 aralık ayında başlayan koronavirüs salgını nedeniyle tekstil sektörü ocak ve şubat aylarını çok başarılı geçirdi ancak mart ayında salgının Türkiye'ye gelmesiyle birlikte haziran ayına kadar olan dönem ise sıkıntılı geçti" dedi.

'SAĞLIK TEKSTİLİ İHRACAATI HIZLANDIRDI'

Pandemi nedeniyle sektörün önce kendi ihtiyacı olan maskeyi ürettiğini kaydeden Noyan, "Tekstil sektöründe sanayicilerimiz bu dönemde kendi ihtiyaçları olan maskeyi üretirken sağlık tekstili ile ilgili dünyanın birçok ülkesine ihracat yaptı. Temmuz ayında yeniden normalleşme sürecinin başlamasıyla üretimin devamı için sanayicilerimiz ile çalışanlarımız alınan etkin tedbirlerle ve özverili çalışmalarla kasım ayına kadarki dönemi de oldukça başarılı geçirdi. Geniş yelpazeye sahip tekstil sektöründe bu dönem özellikle sağlık tekstili, rahat giyilebilecek kıyafetler ile örgü kumaş üreticilerini mutlu etti ancak ev tekstili ve dokuma kumaş üretiminde ise bu dönem beklentilere cevap veremedi" diye konuştu.

'BAZI BÖLÜMLER KAPAMAK ZORUNDA KALDI'

Erdim Noyan, pandeminin ikinci dalgasında sektörde bazı bölümlerin geçici olarak kapandığını belirterek, "Kasım ayı itibarıyla salgının yenilenmesinden dolayı sıkıntılı süreç tekrar başladı, emek yoğun sektörlerin başında gelen tekstil fabrikalarının bir kısmında salgın nedeniyle maalesef bazı bölümler kapandı. 2019 yılında istenen hedeflere belki ulaşılamadı ancak salgına rağmen beklentilerin çok uzağında da kalınmadı" dedi.

'2021'DE BAŞARILI OLUNACAK'

Yeni yılda sektörden beklentilerinin büyük olduğunu kaydeden Noyan, "2021 yılında özellikle istihdam ve ihracat yönüyle en önemli sektör olan tekstilde önümüzdeki günlerde aşılamanın başlamasıyla mart ayına kadar sıkıntılı sürecin devam edebileceğini, mart ayından sonra ise tekstil sektörünün önünün daha açık olacağını ve alınan tedbirlerle nisan ayından sonra üretimin tekrar eski hızına döneceğine inanıyoruz. İhracat bakımından tekstil sektörünün 2021 yılında başarılı geçen 2020'den daha iyi olacağını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Birçok sanayicinin öncelikli olarak çalışanlarının sağlığını ön planda tuttuğunu ve bunun için de tedbirlerini artırdığını belirten Erdim Noyan, "Bizim için çalışanlarımızın sağlığı son derece önemli. Her bir sanayici de önlemlerini almış ve aynen bu doğrultuda devam ediyor" dedi.