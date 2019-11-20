Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
107899
ALTIN
270.036
DOLAR
5.6868
STERLİN
7.3455
EURO
6.2893
Keşan'da dün açılışı yapılan heykellere zarar verildi
Keşan'da dün açılışı yapılan heykellere...
Denizlispor'da hedef 6'da 6
Denizlispor'da hedef 6'da 6
Tekvandonun şampiyon annesi
Tekvandonun şampiyon annesi
Bu okuldaki çocuklar sahip oldukları tüm hakları biliyor
Bu okuldaki çocuklar sahip oldukları...
Düzenli egzersiz ve fizik tedaviyle Skolyoz’u yendi
Düzenli egzersiz ve fizik tedaviyle...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tekirdağ'da, 286 milyar metreküp doğal gaz rezervi heyecanı

Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura firmasının Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yürüttüğü keşif çalışmaları kapsamında bir köylünün tarlasında 286 milyar metreküplük doğal gaz rezervi tespit edildiği belirtildi. Yukarısırt Muhtarı Şerif Yıldırım, köylerinde çıkan doğal gazın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, bir yıldan beri devam eden çalışmalarda diğer bölgelerde de gaz bulunduğunu ancak ne kadar olduğunun açıklanmadığını söyledi.

Tekirdağ'da, 286 milyar metreküp doğal gaz rezervi heyecanı

Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura firmasının Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yürüttüğü keşif çalışmaları kapsamında bir köylünün tarlasında 286 milyar metreküplük doğal gaz rezervi tespit edildiği belirtildi. Yukarısırt Muhtarı Şerif Yıldırım, köylerinde çıkan doğal gazın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, bir yıldan beri devam eden çalışmalarda diğer bölgelerde de gaz bulunduğunu ancak ne kadar olduğunun açıklanmadığını söyledi.

20 Kasım 2019 Çarşamba 12:55
7 Okunma
Tekirdağ'da, 286 milyar metreküp doğal gaz rezervi heyecanı

TEKİRDAĞ - Türkiye’nin tahıl ambarı Trakya’da, yer altı zenginlikleri ile dikkat çekiyor. Tekirdağ'da son günlerde yer altı zenginlikleri konusunda gelen haber heyecanla karşılandı. Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura firmasının Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yürüttüğü keşif çalışmaları kapsamında 286 milyar metreküplük doğal gaz rezervi tespit edildiği belirtildi.

Trakya bölgesinde gerçekleştirilen doğal gaz ve petrol keşif çalışmaları için Mayıs 2016’da sözleşme imzalayan Norveçli Equinor firması ile Kanadalı Valeura firmalarının keşfi, bölge halkı tarafından heyecanla karşılandı. Keşif çalışmaları kapsamında kanıtlanmış hidrokarbon kaynaklarına ulaştıklarını belirten yetkililer, bir köylünün tarlasında 286 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan, söz konusu keşif sonrası bölgedeki arazilerin fiyatı da yüzde 40 oranında arttı. 

TÜRKİYE’NİN 5 YILLIK DOĞAL GAZ İHTİYACINA KARŞILIK GELİYOR

Firma, Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt, Yukarısırt ve Karacakılavuz köylerinde keşif çalışmalarına devam ederken, söz konusu 286 milyar metreküp doğal gaz rezervinin ise Türkiye’nin 5 yıllık ihtiyacına karşılık geldiği ifade edildi. Türkiye'nin yıllık gaz ihtiyacı açıklanan verilere göre yıllık 50 milyar metreküp olarak belirtiliyor. 

KÖYLÜ MUTLU

Yukarısırt Köyü Muhtarı Şerif Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerinde çıkan doğal gazın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, bir yıldan beri devam eden çalışmalarda diğer bölgelerde de gaz bulunduğuna dikkat çekti. Yıldırım, firmaların bölgede yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Burada çalışanlardan çok büyük bir doğal gaz rezervi bulunduğunu duyduk. Ülkemiz için hayırlı olsun. Bu alanda 5 kilometre içiinde 5 tane ocak açtılar. Araştırmalar devam ederken en fazla gazın bizim köyümüzde çıkması sevindirici. Köyümüz küçük inşallah gelişir. Arsa fiyatlarımız değerlendi. Köyümüzde bin metre arsa 10-20 bin liraya satılırken, doğal gazın çıkmasıyla bu fiyat 100 bin liraya çıktı" dedi.

TARLASINDA 286 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ ÇIKTI

Yukarısırt köyünde tarlasında 286 milyar metre küp doğalgaz rezervi olduğu tespit edilen Mehmet Özkan, "Tam da benim tarlamın ortasında, 40 dönümlük arazim içinde doğal gaz çıktı.Tarlamızın değeri arttı. Ben tarlamı şirkete kiralık olarak veriyorum. Benim diğer arazilerimde de doğal gaz çıktığını söylediler. Arazilerimde doğal gaz çıkması sevindirici" dedi.

ARAZİ FİYATLARI YÜZDE 40 ARTTI

Muratlı’da emlaçılık yapan Süleyman Berk de doğal gaz çıkmasıyla birlikte arazi fiyatlarının yüzde 40’a kadar arttığını belirterek, "Tarlalarında doğal gaz çıkacağını düşünen  bazı vatandaşlar arazileri değer kazandığı için şu anda tarlalarını satmıyorlar. Doğal gaz arsa ve tarla fiyatlarını artırdı. Diğer emlakçılar da doğal gaz nedeniyle bölgede tarla fiyatlarının çok arttığına vurgu yaptı. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Yukarısırt köyü ile Yeşilsırt ve  Karacakılavuz köylerinde de doğal gaz rezervi olduğu öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kanadalı ValeuraNorveçli EquinorTekirdağDoğal Gaz Rezervi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Chinese Global Times - Çin uzun bir ticaret savaşına hazır
Chinese Global Times - Çin uzun bir ticaret savaşına hazır
Design Week Turkey’de"2019 İyi Tasarım Ödülü” Kayalar Endüstriyel Mutfak A.Ş.’nin oldu!
Design Week Turkey’de"2019 İyi Tasarım Ödülü” Kayalar Endüstriyel Mutfak A.Ş.’nin oldu!
Topraksız Tarım Tesisi’nde deneme ekimleri başladı
Topraksız Tarım Tesisi’nde deneme ekimleri başladı
Kamuya binlerce personel alınacak
Kamuya binlerce personel alınacak
Bakan Pakdemirli: Mercimek üretimine öncelik vereceğiz
Bakan Pakdemirli: Mercimek üretimine öncelik vereceğiz
Dolar ve Euro'da son durum
Dolar ve Euro'da son durum
Ev ekonomisine katkı için başladılar, kooperatif kuracaklar
Ev ekonomisine katkı için başladılar, kooperatif kuracaklar
Fındık verimliliğini arttırmak için yatırımlara devam
Fındık verimliliğini arttırmak için yatırımlara devam
26 mesleğe Mesleki Yeterlilik Belgesi
26 mesleğe Mesleki Yeterlilik Belgesi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans