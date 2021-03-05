Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1542
ALTIN
412.651
DOLAR
7.5360
STERLİN
10.4224
EURO
8.9839
Ankara'da 124 adet kamu konutu ihaleyle satışa çıkarılıyor
Ankara'da 124 adet kamu...
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti Alınacak
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yapım...
Adalet Bakanlığı 1287 temizlik personel alımı yapacak
Adalet Bakanlığı 1287 temizlik...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11...
11 adet konut alanı imarlı arsa ihaleyle satılacak
11 adet konut alanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TEK ENERJİ’NİN BURSARAY PROJESİ 17 MİLYON TL TASARRUF SAĞLAYACAK.

05 Mart 2021 Cuma 16:34
20 Okunma
TEK ENERJİ’NİN BURSARAY PROJESİ 17 MİLYON TL TASARRUF SAĞLAYACAK.

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa TEK Enerji ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 30 Bursaray istasyonun çatısı, güneş enerjisi santraline dönüştürülmeye devam ediliyor. Çalışmayla toplamda 17 milyon TL’lik tasarruf elde edilecek.

Bursaray istasyonlarında tüketilen elektriğin yüzde 47’sini güneş enerjisiyle üretecek proje, toplamda 30 istasyonda uygulanacak. Acemler Bursaspor ve Organize Sanayi İstasyonu’ndaki güneş enerjisi santrali (GES) çalışmaları tamamlanırken diğer istasyonlarda da mesai başladı.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE KATKI

Bursaray istasyonlarının güneş enerjisi santrallerine dönüştürülmesi projesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Bursa TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’a, yenilenebilir enerji çalışmalarına katkı noktasında böyle önemli bir çalışma için verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizde her geçen gün artan enerji ihtiyacını karşılamak adına yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma düşüncesiyle çıktığımız yolda, şehrimizin Bursaray istasyonlarını GES’e dönüştürerek enerji tüketiminin bir kısmını karşılanmasını sağlıyoruz. Bu, aynı zamanda yenilenebilir enerji bilincini oluşturmak adına da oldukça önemli diye konuştu.

DİĞER YATIRIMLAR DA YOLDA.

Acemler Bursaspor ve Organize Sanayi İstasyonu’nda çalışmaların tamamlandığını kaydeden İbrahim Şahintaş, Yenilenebilir enerji kaynakları için yapılan her yatırım, Türkiye’nin güçlü ve temiz geleceğine giden yolda önemli birer büyük basamak niteliğinde. Bu sayede enerji alımında dışa bağımlılığımız azalacak. 10 yıllık süre baz alındığında Bursaray istasyonlarının 45 milyon kilovatsaat olan enerji ihtiyacının 21 milyon kilovatsaati güneşten karşılanacak ve böylelikle 17 milyon TL’lik tasarruf sağlanacak. İstasyonun içinde kullanılan elektrik, çatıdaki panellerden karşılanacak. Bunu da insanlarımız, seyahat halindeyken görebilecek. 25 yıl süresince yüzde 80'in üzerinde verimlilikle çalışacaklar. Bursa, bu anlamda diğer tüm şehirlerimize örnek olacak ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
TEK ENERJİNİN BURSARAY PROJESİ 17 MİLYON TL TASARRUF SAĞLAYACAK.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
500 BİN LAMBA İLE AYDINLATILIYOR
500 BİN LAMBA İLE AYDINLATILIYOR
Canovate Group CTO’su Kıvanç İlal, “Fiber optik altyapı, hayati ve stratejik bir yatırımdır”
Canovate Group CTO’su Kıvanç İlal, “Fiber optik altyapı, hayati ve stratejik bir yatırımdır”
Antalya'dan dünya kadınlarına 60 milyon dal çiçek gönderildi
Antalya'dan dünya kadınlarına 60 milyon dal çiçek gönderildi
Pandemide, Avrupa’da yeni kamyon satışları %27,3 azalırken, Türkiye’de yeni kamyon satışları %122,9 arttı
Pandemide, Avrupa’da yeni kamyon satışları %27,3 azalırken, Türkiye’de yeni kamyon satışları %122,9 arttı
İş adamı Selimhan Ok: Başarıların arkası kesilmeyecek
İş adamı Selimhan Ok: Başarıların arkası kesilmeyecek
BEBKA’DAN GİRİŞİMCİLERE ‘KOLEKTİF’ KATKI
BEBKA’DAN GİRİŞİMCİLERE ‘KOLEKTİF’ KATKI
Fas’ın Uluslararası Havaalanı Guelmim’e PMS Alüminyum İmzası
Fas’ın Uluslararası Havaalanı Guelmim’e PMS Alüminyum İmzası
DOSABSİAD'IN BÖLGE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İNGİLİZCE KURSU NİSAN AYINDA BAŞLIYOR
DOSABSİAD'IN BÖLGE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İNGİLİZCE KURSU NİSAN AYINDA BAŞLIYOR
Bakan Varank: Yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi artıyor
Bakan Varank: Yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi artıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma