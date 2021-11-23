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TEI Genel Müdürü Akşit: Her türlü jet motorunu üretebiliriz

23 Kasım 2021 Salı 15:50
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TEI Genel Müdürü Akşit: Her türlü jet motorunu üretebiliriz

ESKİŞEHİR -  TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, TEI-TS1400 motorunun Gökbey ile ilk insanlı uçuş iznini 2023 yılı bitmeden almayı hedeflediklerini belirterek, “TEI olarak artık ülkemizin ihtiyacı olan en büyüğünden, en küçüğüne her türlü jet motorunu yapacak, geliştirecek ve üretecek güçteyiz” dedi.

Türkiye’nin savunma sanayiinde ihtiyacı olan, aralarında genel maksat helikopteri ile insansız hava aracının (İHA) da bulunduğu araçların motor üretimini Eskişehir tesislerinde gerçekleştiren TEI’nin Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, motor üretme çalışmalarında binin üzerinde mühendisle çalıştıklarını söyledi. Şu ana kadar üretilen 10 milli motordan 5’inin seri üretime girdiğini ifade eden Akşit, "Sadece motor projesini ortaya koymakla yetinmiyoruz, motorda kullanılacak malzemelerin geliştirilmesi alanında da çalışıyoruz. En çok gündemde olan projelerimizden biri de TEI-TS1400 Turboşaft motorumuz. İlk yerli genel maksat helikopteri Gökbey'in motoru olarak da anılan motorumuz, sektör içinde geldiğimiz noktayı göstermesi açısından da ülkemiz içinde oldukça önemli. Uygun sertifikasyon süreçlerini tamamladığımızda hem sivil hem askeri amaçla kullanılabilecek motorumuzla, gururla, bu alanda şampiyonlar ligindeyiz diyebiliyoruz. Motorumuzun güç sınıfına uygun tüm helikopterle de uyarlanabilecek bir motor geliştirdik. İhtiyaç halinde farklı platformlara entegrasyonu için de çalışmalar yapabiliriz” dedi.

Prof. Dr. Akşit, TEI-TS1400 motorunun Gökbey ile ilk insanlı uçuş iznini 2023 yılı bitmeden almayı hedeflediklerini belirterek, “TEI olarak artık ülkemizin ihtiyacı olan en büyüğünden, en küçüğüne her türlü jet motorunu yapacak, geliştirecek ve üretecek güçteyiz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Mahmut AkşitTEITS1400 MotoruJet Motoru
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