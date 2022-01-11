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TCMB: Tüzel kişilerin TL vadeli mevduata dönüşümü de desteklenecek

11 Ocak 2022 Salı 13:42
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TCMB: Tüzel kişilerin TL vadeli mevduata dönüşümü de desteklenecek

ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiğini duyurdu.

TCMB, bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz ve altın mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlandığını hatırlatarak, "Buna ek olarak, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verilmiştir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıTL Vadeli Mevduat
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