TCMB: Özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylülde azaldı

TCMB, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeleri açıkladı. Buna göre, eylül sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 7,8 milyar dolar azalarak 160,9 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde uzun vadeli kredi borcu 7,8 milyar dolar azalarak 153,5 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 39 milyon dolar artarak 7,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

BANKALARIN UZUN VADELİ BORÇLANMASI AZALDI

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin, bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,6 milyar dolar azaldı. Tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 3,6 milyar dolar azalışla 16,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları, 581 milyon dolar azaldı. Tahvil stoku ise 11 milyon dolar azalarak 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları, 540 milyon dolar artarken, tahvil stoku ise 188 milyon dolar artarak 10,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2021 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları, 16 milyon dolar artışla 4,8 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 408 milyon dolar artışla 1,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, eylül sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,1 milyar dolar azalarak 105,2 milyar doları olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 163 milyon dolar artarak 7,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

UZUN VADELİ BORCUN YÜZDE 66,1'İ DOLAR

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 153,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 66,1'i dolar, yüzde 30,5'i euro, yüzde 1,6'sı Türk lirası ve yüzde 1,8'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. 7,5 milyar doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,3'ü dolar, yüzde 39,1'i euro, yüzde 16,9'u Türk lirası ve yüzde 2,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

153,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 36,8'ini finansal kuruluşların, yüzde 63,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. 7,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 77,5'ini finansal kuruluşların, yüzde 22,5'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,1 milyar doları tutarında olduğu gözlendi.