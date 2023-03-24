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TCMB'nin 2022 yılı dönem karı 72 milyar lira oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) 2022 yılında 72 milyar 21,9 milyon lira dönem karı elde etti.

24 Mart 2023 Cuma 11:51
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TCMB'nin 2022 yılı dönem karı 72 milyar lira oldu
İstanbul

TCMB'nin 31 Aralık 2022'de sona eren 91. hesap dönemine ilişkin bilançosu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla bankanın aktif toplamı 3 trilyon 575 milyar 62,7 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde bankanın altın mevcudu 857 milyar 249,5 milyon lira oldu.

Geçen yıl sonu itibarıyla bankanın ihtiyat akçesi tutarı 7 milyar 799,5 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bu sonuçlarla bankanın 2022 yılında elde ettiği dönem karı 72 milyar 21,9 milyon lira seviyesinde oluştu. Banka, 2021'de 57 milyar 483,2 milyon lira dönem karı elde etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TcmbKar
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