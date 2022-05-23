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TCMB: Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9,9 arttı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), mart sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun, 2021 yıl sonuna göre yüzde 9,9 oranında artışla 132,3 milyar dolar olduğunu açıkladı. 

23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:58
TCMB: Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9,9 arttı

Merkez Bankası'ndan, kısa vadeli dış borç istatistiklerine ilişkin yapılan açıklamada, "Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 9,9 oranında artışla 132,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,9 oranında artarak 55,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,8 oranında artarak 47,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,7 oranında artarak 11,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,4 oranında artarak 15,5 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 7 oranında artışla 16,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 21,9 oranında artışla 11,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi. 

'KAMUNUN KISA VADELİ BORCU YÜZDE 14,6 ARTTI'

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçlarının, 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,8 oranında artarak 41,5 milyar doları seviyesinde gerçekleştiği aktarılan açıklamanın devamında şöyle denildi: 

"Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 14,6 oranında artarak 25,5 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 6,8 oranında artarak 77 milyar ABD doları olmuştur. Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 11 oranında artarak 70,6 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 8,6 oranında artarak 61,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2021 yıl sonunda 460 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2022 Mart sonu itibarıyla 510 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 57 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 2022 Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu; yüzde 44,3'ü ABD doları, yüzde 25,9'u euro, yüzde 9,7'si TL ve yüzde 20,1'i diğer döviz cinslerinden oluşmuştur. 2022 Mart sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 181,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 18 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,2, Merkez Bankası'nın yüzde 16,4,  özel sektörün ise yüzde 63,4 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TcmbMerkez BankasıDış Borç
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