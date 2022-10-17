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TCMB: Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 13,6 arttı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kısa vadeli dış borç stokunun 2021 yıl sonuna göre yüzde 13,6 artışla 138,1 milyar dolar olduğunu duyurdu.

17 Ekim 2022 Pazartesi 11:10
TCMB: Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 13,6 arttı

TCMB'den yapılan açıklamaya göre; ağustos sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 13,6 artışla 138,1 milyar dolar oldu. Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, yüzde 8,2 artarak 55,6 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku, yüzde 15,4 artarak 50,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,8 azalışla 10,5 milyar dolar oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı, yüzde 9,2 artarak 16,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 14,4 artışla 17,9 milyar dolar kaydedildi. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları, 2021 sonuna göre yüzde 11,7 artışla 10,5 milyar dolar seviyesinde belirlendi. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 17,5 oranında artarak 45,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu, 2021 yıl sonuna göre yüzde 13,6 artarak 25,2 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu, yüzde 10,9 artışla 81,3 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar, yıl sonuna göre yüzde 13,3 artarak 71,9 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar, yüzde 14,1 artarak 65,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2021 sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2022 Ağustos sonu itibarıyla 360 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar, 109 milyon dolar şeklinde kaydedildi. 2022 Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu, yüzde 46,2'si dolar, yüzde 26,1'i euro, yüzde 8,6'sı TL ve yüzde 19,1'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2022 Ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 185,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun, 16 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,9, Merkez Bankası'nın yüzde 17, özel sektörün ise yüzde 63,1 paya sahip olduğu gözlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TcmbDış BorçBorçStok
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