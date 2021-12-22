Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,889.04
ALTIN
717.98
DOLAR
12.49
STERLİN
16.69
EURO
14.12
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
44 adet iş yeri satılacak
44 adet iş yeri...
Ankara'da kamu konutu satışı
Ankara'da kamu konutu satışı
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik Hizmeti Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TCMB'den TL vadeli mevduata dönüşümün desteklenmesi açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM), döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının, hesap sahibinin talebi üzerine Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacağını açıkladı.

22 Aralık 2021 Çarşamba 10:56
19 Okunma
TCMB'den TL vadeli mevduata dönüşümün desteklenmesi açıklaması

ANKARA - Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarından Türk Lirası vadeli mevduata dönüşümün desteklenmesine ilişkin açıklama yayımladı. Döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bankacılık sistemindeki toplam mevduat katılım fonu içinde Türk Lirası'nın payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla; 20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu hesaplarını vadeli Türk Lirası mevduat katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabileceklerdir. Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecektir. Açılacak Türk Lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz, kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır. Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kâr payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecektir. Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz, kar payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacaktır. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TL Vadeli Mevduat DönüşümüTcmb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OSB’lerdeki patentlerde otomotiv ve ilaç sanayisi öne çıktı
OSB’lerdeki patentlerde otomotiv ve ilaç sanayisi öne çıktı
Mali Müşavirler, ekoSMMM ile dijitalleşiyor
Mali Müşavirler, ekoSMMM ile dijitalleşiyor
Döviz kurundaki düşüş Kapalıçarşı'yı hareketlendirdi
Döviz kurundaki düşüş Kapalıçarşı'yı hareketlendirdi
Bakan Varank: Kara bulutları geride bırakıyoruz
Bakan Varank: Kara bulutları geride bırakıyoruz
Kripto para eğitim turnesi Türkiye’yi dolaşacak
Kripto para eğitim turnesi Türkiye’yi dolaşacak
2022 yılı yaklaşırken e-deftere dair her şey konulu webinarlar düzenlendi
2022 yılı yaklaşırken e-deftere dair her şey konulu webinarlar düzenlendi
Artık Kredi Sağlığını da HangiKredi’ye Soruyoruz!
Artık Kredi Sağlığını da HangiKredi’ye Soruyoruz!
Mimar Sasan Samadian, Tasarımın Psikoloji Üzerindeki Etkilerini anlattı!
Mimar Sasan Samadian, Tasarımın Psikoloji Üzerindeki Etkilerini anlattı!
İşletmeci Mehmet Uğur Deveci fark yaratıyor
İşletmeci Mehmet Uğur Deveci fark yaratıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma