Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.812,93
ALTIN
1.214,64
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,81
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Ege İhracatçı Birliklerine Personel Alınacak
Ege İhracatçı Birliklerine Personel...
Bursa Uludağ Üniversitesi 190 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 190...
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TCMB'den 2 tebliğde değişiklik

TCMB tarafından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gidildi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 13:53
3 Okunma
TCMB'den 2 tebliğde değişiklik
İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), yurt içi yerleşik tüzel kişilerin bankalarda mevcut ABD doları, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilmesi süresi bu yılın ilk 3 ayını da kapsayacak şekilde uzatıldı.

TCMB tarafından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gidildi.

Söz konusu 2 tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümünü düzenleyen 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik şöyle:

"Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir."

Böylelikle, 31 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022'yi kapsayan tarih aralığı, bu yılın ilk 3 ayını da kapsayacak şekilde uzatılmış oldu.

Söz konusu maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişikliğe göre, mevduat ve katılım bankaları tarafından açılacak Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarının vadeleri, Merkez Bankası'nca yayımlanacak usul ve esaslarda belirlenecek.

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de ise altın hesaplarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümünü düzenleyen 4'üncü maddenin üçüncü fıkrasında değişikliğe gidildi.

Buna göre, mevduat ve katılım bankaları tarafından açılacak Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarının vadeleri, Merkez Bankasınca yayımlanacak usul ve esaslarda belirlenecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
TCMBMerkezBankasıTürkLirasıMevduatve KatılmaHesaplarınaDönüşümünDesteklenmesiTürklirasıAltınhesapları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin istihdam verilerine çevrildi
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin istihdam verilerine çevrildi
S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
IMF'den Ukrayna için 15,6 milyar dolarlık finansman paketine onay
IMF'den Ukrayna için 15,6 milyar dolarlık finansman paketine onay
THY, İtalya'daki grev nedeniyle 2 Nisan'daki bazı uçuşları iptal etti
THY, İtalya'daki grev nedeniyle 2 Nisan'daki bazı uçuşları iptal etti
Azerbaycan'a yapılan uluslararası taşımalarda tarihi adım
Azerbaycan'a yapılan uluslararası taşımalarda tarihi adım
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Bakan Varank: 1685 imalatçı KOBİ'ye 2 milyar 42 milyon liralık destek vereceğiz
Bakan Varank: 1685 imalatçı KOBİ'ye 2 milyar 42 milyon liralık destek vereceğiz
Osmaniye'deki rüzgar türbinleri enerji üretimini depremde de sürdürdü
Osmaniye'deki rüzgar türbinleri enerji üretimini depremde de sürdürdü
İngiltere'den Brexit sonrası en büyük ticari anlaşma
İngiltere'den Brexit sonrası en büyük ticari anlaşma

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi