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TCMB: Altın hesaplarından TL mevduata dönüşe destek verilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının, hesap sahibinin talebi üzerine, Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar verdi.

29 Aralık 2021 Çarşamba 10:33
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TCMB: Altın hesaplarından TL mevduata dönüşe destek verilecek

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla 21 Aralık 2021 tarihli ve 62 sayılı 'Basın Duyurusu' ile döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının, Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacağının açıklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu defa altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verilmiştir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TcmbAltınHesapMevduatDestek
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