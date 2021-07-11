TCDD, reklam alanları kiraya verecek

Marmaray, Başkentray ve YHT Hatlarındaki Reklam Alanları Kiraya Verilecek

TCDD’ye ait Marmaray, Başkentray ve YHT hatlarındaki muhtelif alanların reklam amaçlı işletilmek üzere üçüncü şahıslara kiralanması işi kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale, 10 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.00’te T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Taşınmaz İhale Komisyonunca gerçekleştirilecek.

İhale konusu kiralama işi için yer teslim tarihinden itibaren 10 yıllık sözleşme yapılacak. İhaleye yerli istekliler katılabilecek.

TCDD bu ihalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Emlak Dairesi Başkanlığının ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız