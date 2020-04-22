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TBB: Banka şubeleri 24 Nisan'da kapalı olacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerinin 24 Nisan'da kapalı olmasını kararlaştırdığını açıkladı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 17:09
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TBB: Banka şubeleri 24 Nisan'da kapalı olacak

İSTANBUL - TBB'den yapılan açıklamada, karar ile ilgili şöyle denildi:

"T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 21 Nisan 2020 tarihli 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması' kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubeleri kapalı olacaktır.

"Bu çerçevede, kısıtlama kapsamındaki 31 ilde yerleşik olan ve edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 24 Nisan 2020 tarihi olan müşterilere; her türlü bankacılık işlemlerini ve edimlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilmesinin hatırlatılması, veya müşterilerin edimlerinin 27 Nisan 2020 tarihine ötelenmesi hususlarında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Banka şubeleri24 Nisan
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