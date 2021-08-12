Tatilde Kiralamayı Tercih Ettik

HABER MERKEZİ/İSTANBUL

Kiralabunu.com, esnek kiralama yöntemleri ile yaz tatillerinde ve seyahatlerde en çok ihtiyaç duyulan teknolojik ürünleri kiralama fırsatı sunuyor. Yaz gibi kısa dönemlerde, farklı alanlarda kullanabilecek teknolojik ürünleri satın almak yerine kiralamak en iyi çözümler arasında yer alıyor.

Yaz tatillerini ölümsüzleştirmek isteyen kullanıcılar için, her anın kaydedilebileceği, su altında çekim yapabilen aksiyon kameraları, yolculuklarda kullanılabilecek bluetooth kulaklıklar, teknede ve plajlarda kullanılabilecek taşınabilir hoparlörler ve taşınabilir şarj cihazları gibi daha birçok pratik teknolojik ürünü tüketiciler artık kısa süreli olarak kiralayabilecek.

“En çok taşınabilir hoparlör ve şarj cihazları, aksiyon kameraları ve bluetooth kulaklıklara talep var”

Yüksek maliyetli teknolojik ürünleri uygun fiyatlara kiralama fırsatı sunan Kiralabunu.com’un Kurucu Ortağı Sinan Ventura “Yaz döneminde sıklıkla kullanılan bazı teknolojik ürünleri satın almak yerine kiralama talebi olduğunu gördük. Bunun sebebi ise hem teknolojik ürünlerin maliyetinin yüksek olması, hem de uzun vadede kullanılmayacak olan ürünlere tüketicilerin fazlaca para vermek istememeleri. Bu noktada kiralabunu.com olarak yaz tatilinde veya seyahatlerde belli başlı ürünler için aylık kiralama seçenekleriyle tüketiciye farklı bir alternatif sunuyoruz. Yaz döneminde en çok kiralama talebini ise taşınabilir hoparlör, taşınabilir şarj cihazları, aksiyon kameraları ve bluetooth kulaklıklar gibi portatif ürünlerde gözlemledik” dedi.

Satın almaya alternatif olarak tüketicilerin beğendikleri, ihtiyaç duydukları teknolojik ürünleri kiralama imkanı sunan kiralabunu.com, tüketici elektroniği ve giyilebilir teknoloji ürünlerinin yanı sıra anne-bebek, kişisel bakım, spor & outdoor ve ev aletleri kategorileri ile de hizmet veriyor. Ürün yelpazesini sürekli olarak güncelleyen ve geliştirmeye devam eden kiralabunu.com, kolay, avantajlı ve esnek kiralama yöntemleri ile hizmet sunmaya devam ediyor.