Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
89868
ALTIN
221.166
DOLAR
5.3378
STERLİN
6.7756
EURO
6.1095
Galatasaray topbaşı yapıyor
Galatasaray topbaşı yapıyor
"Madde kullanımı 5-14 yaş arasında artıyor”
"Madde kullanımı 5-14 yaş arasında...
610 yıllık çınar için bakım çalışması
610 yıllık çınar için bakım...
Bursaspor en fazla transferini yine kendi bünyesinden gerçekleştirdi
Bursaspor en fazla transferini yine...
Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu
Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu

Tatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştı

Yeni yılı Türkiye'de karşılayan yerli ve yabancı turistlerin seyahatleri Türk Hava Yolları'nın, iki günde dünya genelinde 300 bin yolcu taşımasını sağladı. Atatürk Havalimanı'nda ise dün transitler hariç 112 bin 600 yolcu geçiş yaptı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi seferleri yüzde 93 zamanında kalkış oranı ile tamamladıklarını söyledi.

Tatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştı

Yeni yılı Türkiye'de karşılayan yerli ve yabancı turistlerin seyahatleri Türk Hava Yolları'nın, iki günde dünya genelinde 300 bin yolcu taşımasını sağladı. Atatürk Havalimanı'nda ise dün transitler hariç 112 bin 600 yolcu geçiş yaptı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi seferleri yüzde 93 zamanında kalkış oranı ile tamamladıklarını söyledi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 12:52
0 Okunma
Tatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştı

Yeni yılı çok sayıda turist İstanbul'da karşıladı. Kent genelinde otellerde doluluk oranları yüzde 90'lara çıkarken, Avrupa ve Ortadoğu da dahil dünyanın birçok ülkesinden yeni yıl tatili için çok sayıda turist İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'ndan 27-30 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan dört günde geçen yolcu sayısı da transitler hariç 530 bin 500 kişiyi buldu.

Bu yolcuların 352 bin 500'ü dış, 178 bini ise iç hatlar yolcularından meydana geldi. Yeni yıla İstanbul'da girenlerin 1 Ocak'tan itibaren ülkelerine dönüşleri de başlaması dünden itibaren Atatürk Havalimanı'nda dönüş yoğunluğa neden oldu.Terminal girişlerinde ve biniş bankolarında zaman zaman uzun kuyruklar yaşandı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN 1 OCAK'TA TRANSİTLER HARİÇ 112 BİN YOLCU GEÇTİ

Terminal  içinden yolcu kuyrukları zaman zaman dışarı taştı. Pasaport polisleri yolcuları uçaklarına yetiştirebilmek için tüm bankoları dolu tutarken, Atatürk Havalimanı'nda 1 Ocak'ta iç ve dış hatlar da toplam 112 bin 600 yolcu geçiş yaptı. Bu yolcuların 35 bini iç, 77 bin 600'ü ise dış hat yolcularından oluştu. Tatilci dönüşlerinin daha da artmasının beklendiği bugün dış hat yolcu sayısının 90 binleri bulacağı öğrenildi. 

THY 2 GÜNDE 300 BİN YOLCU TAŞIDI

Türk Hava Yolları'nın da tatilci seyahatlerinin etkisiyle yolcu sayısı arttı. THY, 31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde 2 günde dünya genelinde taşıdığı yolcu sayısı 300 bini buldu. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, tatilci dönüşlerinin başladığı 1 Ocak'ta şirketin zamanında kalkış oranını da duyurdu. Sosyal medya hesabından Ekşi, "Yılın ilk gününde yaptığımız seferleri yüzde 93 zamanında kalkış oranı ile tamamladık. Yolcularımızı emniyet ve konforla zamanında ulaştırmaktan; THY farkı ile misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz. Türkiye büyüyecek,THY yüksekten uçacaktır" açıklamasını yaptı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TatilcilerTHY
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En büyük 100’den 90’ı arttı
En büyük 100’den 90’ı arttı
Ürün bedelinin kalan kısmı 2 taksitte ödenecek
Ürün bedelinin kalan kısmı 2 taksitte ödenecek
2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldı
2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldı
Yeni yılın ilk gününde en büyük 10’dan yalnızca ikisi arttı
Yeni yılın ilk gününde en büyük 10’dan yalnızca ikisi arttı
Pırasa ihracatı üreticiyi sevindirdi
Pırasa ihracatı üreticiyi sevindirdi
'Emekli maaşları iyileştirilmeli'
'Emekli maaşları iyileştirilmeli'
e-Devlet'te işlem sayısı 2,5 milyarı geçti
e-Devlet'te işlem sayısı 2,5 milyarı geçti
AVM'ler doldu taştı
AVM'ler doldu taştı
'Türkiye 100' başvuruları başladı
'Türkiye 100' başvuruları başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ