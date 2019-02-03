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Taşköprülü üreticilerden, sarımsak fiyatına tepki

Taşköprülü üreticilerden, sarımsak fiyatına tepki

Taşköprülü üreticilerden, sarımsak fiyatına tepki

Taşköprülü üreticilerden, sarımsak fiyatına tepki

03 Şubat 2019 Pazar 09:48
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Taşköprülü üreticilerden, sarımsak fiyatına tepki

Kastamonu (DHA)

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilip kilosu en yüksek 18 TL'den satılan sarımsağın, marketlerde 30 TL'den satışa sunulduğunu belirten üreticiler, duruma tepki gösterdi.

Taşköprü Sarımsak Pazarı'nda ve Alatarla Köyü Sarımsak Pazarı'nda kilo olarak küçük boy sarımsak 6, orta boy sarımsak 13- 14, büyük boy sarımsak ise 15 ila 18 TL'den satılıyor. Son günlerde büyük kentlerdeki marketlerde sarımsağın kilogram fiyatının 30 TL'ye kadar yükselmesine, Taşköprülü sarımsak üreticileri tepki gösterdi.

İlçede yıllardır sarımsakçılık yapan Fahrettin Tomar, "Bizim 16 TL'ye sattığımız sarımsağın markette 30 TL olması adil değildir ve biz bu rakamı kabul etmiyoruz. Tüketicilerimizin kaliteli Taşköprü sarımsağını 23 ila 25 TL arasında alabilmesi gerekir. Küçük boy sarımsaklarda ise fiyatlar daha da aşağı inebiliyor" dedi. Cengiz Durgut da sarımsak fiyatlarının Taşköprü'de normal olduğunu, market fiyatlarını aracıların ve toptancıların yükselttiğini söyledi. Sarımsak üreticisi Fahrettin Tomar ise "Marketlerden sarımsak satın alırken mutlaka menşeine bakın ve Taşköprü hasadı ürünler satın alın. Taşköprü sarımsağımız selenyum ve kükürt oranı bakımından en zengin sarımsaktır. 1 yıl raf ömrü olan başka bir sarımsak yoktur. Taşköprü sarımsağından ayrılmayın" ifadelerini kullandı.

DHA

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