TAŞIT KREDİLERİNDEKİ GÜNCELLEME PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ 

FUNDA AKOSMAN

İSDANBUL

BDDK’nın yaptığı yeni düzenleme ile kredi limitlerinde ve vade sınırlamalarında yapılan değişiklikler taşıt kredilerine de hızlıca yansıdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliği’nde yaptığı değişikliklere göre;

Kredi tutarının taşıta değerine oranının ve vade sınırlarının;

- Fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıtlarda, %70’i aşmamasına ve vade sınırının 48 ay olmasına,

- 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıtlarda, %50’yi aşmamasına ve vade sınırının 36 ay olmasına,

- 800 bin lira ile 1 milyon 200 bin lira arasındaki taşıtlarda, %30’u aşmamasına ve vade sınırın 24 ay olmasına,

- 1 milyon 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki taşıtlarda ise %20’yi aşmamasına ve vade sınırının 12 ay olmasına

karar kılındı.

KARARIN ARDINDAN TAŞIT KREDİSİ ARAMALARINDA SON DURUM

HangiKredi CEO’su Oray Durmazoğlu “HangiKredi özelinde taşıt kredisi trafik hacminde 6 kat artış oldu. Aynı şekilde tüm arama trendlerine baktığımızda da 5 katlık bir artış gözlemliyoruz. Uzun süredir tüketicinin otomobil satın alma kararındaki erteleme durumunu zaten BDDK’daki taşıt kredisi hacim verilerinden takip ediyorduk. Son 6 aydır bireysel taşıt kredisi toplam hacmi küçülüyordu. Kararın ardından yaşanan artışla tüketicinin otomobil satın almaya aslında ne denli istekli olduğunu bir kez daha görmüş olduk.” dedi.

Durmazoğlu, taşıt kredisi limitlerinin, pazarda en çok satış adedini oluşturan segmentleri kapsayacak şekilde düzenlenmesinin tüketicinin kredilerdeki son durumu merak etmesine neden olduğunu ifade etti. “Dolayısıyla Türkiye’de kredi alanında otorite olan HangiKredi’de taşıt kredisi aramalarında gözle görülür bir artış yaşandı.” dedi.