Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.886,30
ALTIN
889,37
DOLAR
14,20
STERLİN
19,25
EURO
16,11
Maltepe Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Maltepe Üniversitesi 17 Öğretim...
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı 42 Zabıta Memuru alacak
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı 42...
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstinye Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak
İstinye Üniversitesi 9 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TAŞIT KREDİLERİNDEKİ GÜNCELLEME PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ 

Fiyat artışları ve kredilerdeki sınırlamalar nedeniyle duraksamaya geçen otomotiv sektörü vade ve tutar düzenlemeleriyle tekrar canlandı. 

24 Şubat 2022 Perşembe 11:38
TAŞIT KREDİLERİNDEKİ GÜNCELLEME PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ 

FUNDA AKOSMAN

İSDANBUL 

BDDK’nın yaptığı yeni düzenleme ile kredi limitlerinde ve vade sınırlamalarında yapılan değişiklikler taşıt kredilerine de hızlıca yansıdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliği’nde yaptığı değişikliklere göre;
Kredi tutarının taşıta değerine oranının ve vade sınırlarının;
- Fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıtlarda, %70’i aşmamasına ve vade sınırının 48 ay olmasına,
- 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıtlarda, %50’yi aşmamasına ve vade sınırının 36 ay olmasına,
- 800 bin lira ile 1 milyon 200 bin lira arasındaki taşıtlarda, %30’u aşmamasına ve vade sınırın 24 ay olmasına,
-  1 milyon 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki taşıtlarda ise %20’yi aşmamasına ve vade sınırının 12 ay olmasına
karar kılındı. 

KARARIN ARDINDAN TAŞIT KREDİSİ ARAMALARINDA SON DURUM 
HangiKredi CEO’su Oray Durmazoğlu “HangiKredi özelinde taşıt kredisi trafik hacminde 6 kat artış oldu. Aynı şekilde tüm arama trendlerine baktığımızda da 5 katlık bir artış gözlemliyoruz. Uzun süredir tüketicinin otomobil satın alma kararındaki erteleme durumunu zaten BDDK’daki taşıt kredisi hacim verilerinden takip ediyorduk. Son 6 aydır bireysel taşıt kredisi toplam hacmi küçülüyordu. Kararın ardından yaşanan artışla tüketicinin otomobil satın almaya aslında ne denli istekli olduğunu bir kez daha görmüş olduk.” dedi.
Durmazoğlu, taşıt kredisi limitlerinin, pazarda en çok satış adedini oluşturan segmentleri kapsayacak şekilde düzenlenmesinin tüketicinin kredilerdeki son durumu merak etmesine neden olduğunu ifade etti. “Dolayısıyla Türkiye’de kredi alanında otorite olan HangiKredi’de taşıt kredisi aramalarında gözle görülür bir artış yaşandı.” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
TAŞIT KREDİLERİGüncellemePiyasaOtomotiv SektörüOtomotiv Sektörü Vadeönce VatanFunda Akosman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çelikler Holding: Santrallerimiz artık daha çevreci
Çelikler Holding: Santrallerimiz artık daha çevreci
Altor Danışmanlık bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyor
Altor Danışmanlık bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyor
Eski model ve oyuncu Eneshan Nalbant gayrimenkul danışmanı oldu! Eneshan Nalbant’ın başarısı!
Eski model ve oyuncu Eneshan Nalbant gayrimenkul danışmanı oldu! Eneshan Nalbant’ın başarısı!
Bakan Yardımcısı Turagay: Irak, önemli ticaret ortağımız
Bakan Yardımcısı Turagay: Irak, önemli ticaret ortağımız
2. el araç piyasasında 4 araçtan 1’i ağır hasarlı
2. el araç piyasasında 4 araçtan 1’i ağır hasarlı
Bakan Varank: Türkiye 30 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapabilen bir ülke
Bakan Varank: Türkiye 30 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapabilen bir ülke
Elleçlenen yük miktarı yüzde 6 artarak 526 milyon 306 bin 784 tona çıktı
Elleçlenen yük miktarı yüzde 6 artarak 526 milyon 306 bin 784 tona çıktı
Petrol fiyatları Ukrayna Krizi nedeniyle tırmanıyor
Petrol fiyatları Ukrayna Krizi nedeniyle tırmanıyor
ULUSKON Başkanı Atasoy: Romanya ile iş birliği yapacağız
ULUSKON Başkanı Atasoy: Romanya ile iş birliği yapacağız

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma