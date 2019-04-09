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Taşınma sonrası iş ilanları da arttı

İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası birçok iş kolunda faaliyette bulunan büyük ve küçük ölçekli işletmeler de ihtiyaçları olan personel alımlarına hız verince işe alım ilanları arttı .İstanbul Havalimanı için personel alım ilanlarında özellikle mağaza çalışanlarıyla ilgili artışlar yaşanıyor.

Taşınma sonrası iş ilanları da arttı

İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası birçok iş kolunda faaliyette bulunan büyük ve küçük ölçekli işletmeler de ihtiyaçları olan personel alımlarına hız verince işe alım ilanları arttı .İstanbul Havalimanı için personel alım ilanlarında özellikle mağaza çalışanlarıyla ilgili artışlar yaşanıyor.

09 Nisan 2019 Salı 14:18
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Taşınma sonrası iş ilanları da arttı

İSTANBUL - Büyük göç sonrası İstanbul Havalimanı'nda yer alan işletmeler de ihtiyaçları olan personel alımına hız verdi.İstanbul Havalimanı başlangıçta 100 bin kişiye, tüm etapları tamamlandığında ise 225 bin kişiye istihdam sağlayacak. Tarihi taşınma sonrası yolcu sayısının daha da artacağı havalimanında yer alan büyük ve küçük ölçekli işletmeler daha çok personele ihtiyaç duyuyor. İşletmeler personel alım ilanlarını daha da artırdı. Terminalde yeni mağazalar açılırken özellikle iş başvurularının yapıldığı web sitelerinde İstanbul Havalimanı için personel alım ilanlarında artışlar da dikkat çekiyor. İş başvurularının yapıldığı web sitelerinde İstanbul Havalimanı için çok sayıda ilan yer alıyor. 

EN ÇOK MAĞAZA ÇALIŞANLARI ARANIYOR

En çok aranan personellerin  başında ise mağazalar ile yiyecek içecek hizmetleriyle ilgili geliyor.Satış danışmanları ile ilgili alım ilanlarında özellikle artışlar yaşanıyor. Havayolu ve bunlara yer hizmeti veren işletmeler de kadrolarına daha fazla personel katacak. Havayolu şirketleri de personel alımıyla ilgili yeni ilanlara çıktı. Özel havayolu şirketleri hem uçuş ekibi hem de bazı departmanları için yeni ilanlar yayınladı. 

THY VE İŞTİRAKLERİ DE YENİ PERSONEL ALACAK

İstanbul Havalimanı ile beraber uçak ve uçtuğu noktalar daha da artacak olan Türk Hava Yolları'nın ve iştiraklerine de yeni çalışanlar katılacak. Pilot alımı için aktif ilanları yer alan THY bir süre sonra da kabin görevlisi alımı ilanına çıkacak. THY'nin DO & CO ile ortak kurululuşu olan ikram şirketi Turkish DO&CO'nun da personel ilanları dikkat çekiyor.THY'nin uçaklarının yanı sıra İstanbul Havalimanı'ndaki Lounge'larına da ikram veren şirketin yeni 24 iş ilanı yer alıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul HavalimanıTaşınma
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