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Taşınma Mart itibariyle tamamlanmış olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemleri devam ediyor. Mart itibarıyla inşallah tamamen bitmiş olacak" dedi.

Taşınma Mart itibariyle tamamlanmış olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemleri devam ediyor. Mart itibarıyla inşallah tamamen bitmiş olacak" dedi.

22 Ocak 2019 Salı 14:15
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Taşınma Mart itibariyle tamamlanmış olacak

İSTANBUL - Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndaki hangar ve bazı tesislerinin açılış töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da katıldı. Bakan Turhan törende yaptığı konuşmada, "İstanbul Havalimanı idealin, hayalin büyük düşünmenin hayat bulmuş şeklidir. Taşınma işlemleri devam ediyor. Mart ayı itibarıyla inşallah tamamlanmış olacak. Burası 200 milyon yolcu kapasiteyle dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olacak. Bu havalimanı sayesinde İstanbul'umuz. Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında bir aktarma, transfer merkezi olacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Cahit TurhanIstanbul Havalimanı
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